İstanbul Valiliği tarih ve saat verdi: Selamlama uçuşu nedeniyle telaş yapmayın

Japon deprem uzmanı Moriwaki'den Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis için korkutan uyarı

Japon deprem uzmanı Moriwaki'den Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis için korkutan uyarı

İstanbul Valiliği, Yeşilköy Havacılık Müzesi – Armutlu arasında selamlama uçuşu planlanması sebebiyle bir duyuru yaptı. Buna göre bugün 14.40 – 15.20 saatleri arasında ve yarın 14.40 – 15.20 saatleri arasında vatandaşlardan telaş yapmamaları istendi.

İstanbul Valiliği kentte yaşayanlara yönelik bir uyarı yayınladı. MSB tarafından gerçekleştirilecek selamlama uçuşu nedeniyle vatandaşların belirli tarih ve saatlerde oluşabilecek ses nedeniyle paniğe kapılmamaları istendi.

VALİLİK TARİH VERDİ

Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Milli Savunma Bakanlığı’nın onayıyla İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi Komutanlığı’nda “Muharip Pilotlar ile Söyleşi ve İmza Günü” organizasyonu düzenlenecektir. Organizasyon kapsamında bir grup uçakla, Yeşilköy Havacılık Müzesi – Armutlu arasında selamlama uçuşu gerçekleştirilecektir. 31 Mayıs 2024 Cuma Günü 14.40 – 15.20 saatleri arasında prova uçuşları ve 1 Haziran 2024 Cumartesi Günü 14.40 – 15.20 saatleri arasında da selamlama uçuşu yapılacaktır.

"TELAŞ VE TEDİRGİNLİK YAŞANMASIN"

Halkımızın, uçuşlar sırasında telaş ve tedirginlik yaşamaması için konunun basınımız ve sosyal medya mecralarında paylaşılması, önem arz etmektedir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."