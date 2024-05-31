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İmamoğlu'ndan sürpriz ziyaret! Sık sık tartıştığı Tevfik Göksu'yu ziyaret etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İmamoğlu&#039;ndan sürpriz ziyaret! Sık sık tartıştığı Tevfik Göksu&#039;yu ziyaret etti
İstanbul, Göksu, İmamoğlu, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçmişte sık sık tartışma yaşadığı Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'yu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dördüncü kez aynı göreve seçilen Göksu, İmamoğlu ve beraberindeki heyeti Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi'nde ağırladı. Göksu'nun İstanbul'un deneyimli belediye başkanlarından biri olduğunu belirten İmamoğlu, niyetlerinin büyükşehir belediyesi olarak İstanbul'un gelecek 5 yıllık stratejik planını ilçelerle birlikte yazabilmek ve organize edebilmek olduğunu vurguladı.

İmamoğlu'ndan sürpriz ziyaret! Sık sık tartıştığı Tevfik Göksu'yu ziyaret etti - 1. Resim

"TEVFİK GÖKSU GİBİ DENEYİMLİ BAŞKANLARIMIZA SORUMLULUK DÜŞÜYOR"

Belediye başkanlarına yaptıkları ziyaretleri çok önemsediklerini, Kurban Bayramı'na girmeden de 39 ilçenin başkanlarını ziyaret etmeyi umduğunu dile getiren İmamoğlu, "Atacağımız her iyi adım şehircilik, iletişim, müzakere, istişare adına Türkiye'de örnek olacaktır. Bu bağlamda Tevfik Göksu gibi özellikle deneyimli başkanlarımıza, önümüzdeki 5 yılda iletişim, ilişki ve bir arada çalışma kültürüne dönük önemli sorumluluklar düşüyor. Elbette hepimizin kapısı birbirine açık. İnşallah hepimiz, milletimize mahcup olmayız. Şehrimize ve hemşehrilerimize mahcup olmayız." ifadelerini kullandı.

"ÇÖZÜMLERİMİZİ ORTAYA KOYACAĞIZ"

Ziyaretinden dolayı İmamoğlu'na teşekkür eden Göksu ise İstanbul'un ağır yükünü Esenler özelinde hep beraber taşıyacaklarını kaydetti.
Göksu, "Ortak çözümlerimizi ortaya koyacağız hep beraber. İstanbul'da bize emaneti tevdi eden insanlara görevimizi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İmamoğlu'ndan sürpriz ziyaret! Sık sık tartıştığı Tevfik Göksu'yu ziyaret etti - 2. Resim

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve Göksu, kurum görevlilerinin karşılıklı katılımıyla Esenler'in sorunlarına ve çözüm yollarına dönük ortak masa toplantısı gerçekleştirdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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