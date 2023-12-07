Numan Kurtulmuş'tan Gazze'deki katliama ilişkin açıklama: Hükümetler duyarsız kalsa da...

7 Aralık 2023 15:38 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 15:42

Editör: Fulya Açıkel / Kaynak: Anadolu Ajansı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Dünyanın büyük bir çatışmanın eşinde olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in, yetkisini kullanarak BM Güvenlik Konseyi'ni göreve çağırması insanlık adına son haykırışlardan, son çığlıklardan birisi olarak görülmelidir" dedi.

Kurtulmuş, Karadağ Meclis Başkanı Andrija Mandic ile TBMM’de bir araya geldi. Kurtulmuş ve Mandic, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya başkanlık yaptı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Karadağ Meclis Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik ettiği Mandic'in, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapmasının anlamlı ve önemli olduğunu belirtti.

"DOSTLUK İLİŞKİLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ ŞART"

Türkiye-Karadağ arasında tarihi gönül köprüsünün bulunduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Türkiye'de 250 bine yakın Karadağ kökenli vatandaşımız var, bu vatandaşlarımızın da Türkiye ile Karadağ arasında iyi bir gönül köprüsü oluşturduğunu görüyoruz. Onun için bu ziyarete özel bir önem verdiğimizi söylemek isterim" diye konuştu. Bölgesel ve küresel büyük türbülansların yaşandığı bir dönemde Balkanların güven ve istikrarının Türkiye'nin birinci önceliği olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Balkanlardaki muhtemel gerilimlerin karşılıklı diyaloglarla azaltılmasının ve bunun için dostluk ilişkilerinin kuvvetlendirilmesinin şart olduğunun altını çizdi.

“SAVAŞ DEĞİL, SOYKIRIM”

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gazze'de katliam boyutunu aşan ve soykırıma varan insani trajediyle hem bölgenin hem de dünyanın büyük bir çatışmanın eşiğinde olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bu bir savaş falan değildir; savaş hukukunun uygulandığı bir karşılıklı çatışmanın çok ötesindedir. Bir devletin, o devleti destekleyen bazı ülkelerden aldığı güçle kadın, çocuk, yaşlı, genç herkesi bir soykırıma tabi tuttuğu süreçteyiz. Maalesef şu ana kadar tespit edilebilen yaklaşık 17 bine yakın insan öldürülmüştür. Bunların yüzde 70'inden fazlası kadın ve çocuktur. Ayrıca yıkıntıların altında kalan ve kayıp olan 6 binin üzerinde insanın olduğunu biliyoruz. Muazzam bir trajedidir. Bu rakam aslında iki yılda Rusya-Ukrayna Savaşı'nda öldürülen insanların sayısından daha fazla."

"HÜKÜMETLER SESSİZ KALSA DA..."

Gazze'deki gaddarlığı ve zulmü bütün dünyanın sadece seyrettiğini belirten Kurtulmuş, "Dünyada hükümetler duyarsız kalsa da halkların meydanlara çıkarak masum ve mazlum Filistin halkının yanında yer aldığını ifade eden çok büyük gösteriler yapması, Batı başkentleri başta olmak üzere bütün ülkelerde bu gösterilerin devam etmesi insanlık adına umut vericidir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in, yetkisini kullanarak BM Güvenlik Konseyini göreve çağırması insanlık adına son haykırışlardan, son çığlıklardan birisi olarak görülmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

"İŞLEDİKLERİ İNSANLIK SUÇUNUN HESABINI VERECEKLER"

Bu olumlu gelişmelere rağmen sonuç alınamamasının arkasında iki temel neden olduğunu söyleyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bunlardan birisi, bu meseleyi önleyecek uluslararası bir mekanizmanın mevcut olmamasıdır. Yani BM'nin artık hiçbir fonksiyonu olmayan, tarihin tozlu raflarında kalmış olan bir kuruluştan ibaret olmasıdır. İkinci önemli mesele de ABD başta olmak üzere bazı Batılı ülkelerin koşulsuz bir şekilde bu katliama destek vermesidir. Hatta İsrail, siyonist yönetim, uluslararası alanda sıkıştığını anlayınca son bir kart ortaya koyuyor, 'Biz Batı medeniyeti adına savaşıyoruz' diyerek, aslında savaşı, sadece İsrail-Filistin arasındaki bir savaş olmanın ötesinde bölgesel ve küresel bir savaşa döndürmek istediklerini de açıkça ifade ediyor. Kanaatimiz ve temennimiz odur ki sonunda insanlık cephesi kazanacak; haktan, hukuktan, vicdandan ve insanlıktan yana olan küresel ses, bu zulmü yenmeyi başaracaktır. Netanyahu ve ekibi, işledikleri bu insanlık suçlarının hesabını, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde mutlaka verecekler ve hüküm giyeceklerdir."

KARADAĞ MECLİS BAŞKANI MANDIC: TÜRKİYE İLE OLAN İLİŞKİLERİMİZE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ

Numan Kurtulmuş, Türkiye ile Karadağ arasındaki ticari, kültürel, savunma sanayisi ve diğer alanlardaki ilişkileri daha ileriye taşıyabilme imkânı olduğunu dile getirdi. Yunus Emre Enstitüsünün Karadağ Meclisinde Türkçe dersleri vermeye başlamasından büyük memnuniyet duyduğunu belirten Kurtulmuş, bunun, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha ileriye gitmesi bakımından katkı sunacağını vurguladı. Karadağ Meclis Başkanı Andrija Mandic de Türkiye ile ilişkilere büyük önem verdiklerini söyledi.

Türkiye ile ekonomik ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini kaydeden Mandic, parlamentolar arası ilişkileri de bu anlamda daha ileriye götürmek istediklerini bildirdi.

Görüşmede, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Türkiye-Karadağ Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ile Türkiye-Karadağ Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanvekili ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de yer aldı.

Konuşmaların ardından Kurtulmuş, mevkidaşı Mandic ve beraberindeki heyet ile 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TBMM'de bombalanan alana geçti ve buraya karanfil bıraktı. Mandiç'e Genel Kurul salonunu gezdiren Kurtulmuş, Meclis'in çalışmaları hakkında bilgi verdi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra mevkidaşı Mandic onuruna öğle yemeği verdi.