Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Millî Eğitim Akademisinde eğitim gören 10 bin öğretmen adayının yanı sıra 2026 ve 2027 AGS kapsamında 15'er bin adayın daha alınacağını açıkladı. Toplam sayının 40 bine ulaşacağını belirten Tekin, branş dağılımı için tarih verirken 2027 AGS'nin mayıs ayında yapılacağını duyurdu. Tekin, Kahramanmaraş'taki okul saldırısı ve dijital platformlara yönelik başlatılan hukuki süreç hakkında da konuştu.

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Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamaları, Millî Eğitim Akademisinin yeni eğitim takvimi ve Akademi Giriş Sınavı'na (AGS) ilişkin merak edilen soruları cevapladı.

Öğretmen adaylarının beklediği branş dağılımına ilişkin açıklamalarda bulunan Tekin, Kahramanmaraş'ta nisan ayında meydana gelen okul saldırısıyla ilgili yürütülen hukuki sürece de değindi.

15 BİN ÖĞRETMEN ADAYININ BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANACAK

2026 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre Millî Eğitim Akademisine 15 bin öğretmen adayının alınacağını hatırlatan Bakan Tekin, branş dağılımına ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Tekin, branşlara ayrılacak kontenjanların bu hafta sonu itibarıyla kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

Bakan Yusuf Tekinden 40 bin öğretmen ataması açıklaması! Branş dağılımı için tarih verdi, AGS takvimi değişti

2027 AGS MAYIS AYINDA YAPILACAK

ÖSYM ile yapılan çalışmalar sonucunda Akademi Giriş Sınavı'nın takviminde değişikliğe gidildiğini duyuran Tekin, 2027 AGS'nin mayıs ayında gerçekleştirileceğini söyledi.

Yeni takvimle öğretmen adaylarının temmuz ve ağustos aylarında belirlenmesi, eylül ayında akademide eğitimlerine başlaması ve bir sonraki yılın eylül ayında eğitimlerini tamamlayarak göreve başlaması hedefleniyor.

Değişiklikle öğretmen atamalarının eğitim öğretim yılının başlangıç takvimine uygun şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

TOPLAM 40 BİN ÖĞRETMEN GÖREVE BAŞLAYACAK

Hâlihazırda Millî Eğitim Akademisinde eğitim gören 10 bin öğretmen adayının bahar aylarında eğitimlerini tamamlayarak atanacağını belirten Tekin, 2026 ve 2027 AGS kapsamında alınacak adaylarla birlikte toplam sayının 40 bine ulaşacağını söyledi.

Buna göre öğretmen alım sürecindeki dağılım şöyle:

Akademide eğitimi devam eden öğretmen adayları: 10 bin

2026 AGS kapsamında alınacak öğretmen adayları: 15 bin

2027 AGS kapsamında alınacak öğretmen adayları: 15 bin

Toplam: 40 bin

Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki akademi giriş sınavına ilişkin alım sayılarını daha önce açıkladığını hatırlattı.

Bakan Yusuf Tekin'den 40 bin öğretmen ataması açıklaması! Branş dağılımı için tarih verdi, AGS takvimi değişti

KAHRAMANMARAŞ'TAKİ OKUL SALDIRISINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bakan Tekin, nisan ayında Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırısına ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Benzer olayların önlenmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 bakanlığın ortak çalışma yürüttüğünü belirten Tekin, saldırının bütün yönleriyle aydınlatılması ve varsa azmettiricilerinin ortaya çıkarılması gerektiğini vurguladı.

OTOPSİ RAPORUNDAKİ ÇELİŞKİLERE DİKKAT ÇEKTİ

Saldırganın otopsi sürecinde çelişkili durumlar bulunduğunu belirten Bakan Tekin, dönemin valisinin açıklamalarıyla otopsi raporu arasında farklılıklar olduğunu söyledi.

Tekin, saldırganın madde kullanımına ilişkin otopsi raporunun da yeterince açık olmadığını düşündüklerini ifade etti.

Millî Eğitim Bakanlığı olarak davaya müdahil olduklarını hatırlatan Tekin, eksik gördükleri hususların yeniden değerlendirilmesini talep ettiklerini bildirdi.

SOSYAL MEDYA VE DİJİTAL İÇERİK ÜRETİCİLERİNE YÖNELİK HUKUKİ SÜREÇ

Çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle dijital platformların uluslararası alanda da tartışıldığını belirten Tekin, birçok ülkede bu mecralara yönelik hukuki süreçlerin başlatıldığını söyledi.

Millî Eğitim Bakanlığının da harekete geçtiğini açıklayan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Biz de Millî Eğitim Bakanlığı olarak sosyal medya ve dijital içerik üreticileriyle ilgili bir yargı süreci başlattık. Onunla ilgili de başvuru sürecini arkadaşlar tamamlamak üzere."

"SONUNA KADAR TAKİP EDECEĞİZ"

Dijital platformların çocuklarda bağımlılığa ve eğitim öğretim süreçlerinin olumsuz etkilenmesine yol açabileceğine dikkat çeken Tekin, içerik üreticilerinin de bu konuda sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Kahramanmaraş'taki saldırının bütün boyutlarıyla aydınlatılmasının hem kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi hem de gerekli tedbirlerin alınması açısından kritik önem taşıdığını belirten Tekin, Bakanlık olarak her iki hukuki süreci de sonuna kadar takip edeceklerini söyledi.

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