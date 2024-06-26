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Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi Meclis'te

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi Meclis&#039;te
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Öğretmenlik Meslek Kanunu, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Milli Eğitim Akademisi kurulmasını da içeren Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

TASLAKTA NELER VAR?

Kanun taslağına göre, yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sebebiyle duran kariyer uygulamasının devamı sağlanacak.

Uzman öğretmenlikte 10 yıl bekleme şartı aranmaksızın 20 yıllık kıdemi dolduran öğretmenlere başöğretmen unvanı için başvuruda bulunma imkanı sağlanacak.

Kanun ile öğretmenlerin mesleğe seçilmesinden kariyer basamaklarında ilerlemelerine kadar tüm aşamaları bir bütünlük içinde sunan, öğretmenlere özgü kanuni bir düzenleme amaçlanıyor.

Cezalar yarı oranında artırılacak

Cumhuriyet tarihinde ilk olarak öğretmene yönelik işlenen suçlarda cezalar yarı oranında artırılacak. Kasten yaralama suçunda 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası uygulanacak. Tehdit suçunda ise 9 aydan 3 yıla kadar, nitelikli hallerde 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar ceza uygulanacak.

Hapis cezaları ertelenmeyecek

Öğretmene hakaret suçunda 1 yıldan 3 yıla kadar ceza verilebilecek. Görevi yaptırmamak için direnme suçları 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar, nitelikli hallerde ise 1 yıl 4 aydan 9 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Öğretmene yönelik işlenen suçlarda verilen hapis cezası ertelenmeyecek.

Özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenleri de kapsayacak

Eğitim çalışanlarının şiddetten korunmasına ilişkin hükümler, özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenleri de kapsayacak. Eğitim çalışanlarının şiddetten korunmasına ilişkin hükümler; uzman öğretici, usta öğretici ve ders ücreti karşılığı öğretmenlik yapanları da kaypsayacak.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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