Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Okmeydanı durağında metrobüsün motoru yandı! Seferler aksadı

Okmeydanı durağında metrobüsün motoru yandı! Seferler aksadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kağıthane’deki Okmeydanı Durağı’nda metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın duraktaki görevlilerin müdahalesi ile söndürülürken seferlerde aksama oldu.

Geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü'ndeki Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda yaşanan metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 54 kişi de yaralanmıştı. Dün akşam da Okmeydanı Hastane durağında sıcak saatler yaşandı. 

Okmeydanı durağında metrobüsün motoru yandı! Seferler aksadı - 1. Resim

METROBÜSÜN MOTORU YANDI

Seyir halindeki metrobüsün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden metrobüs şoförü araçta bulunan yolcuları tahliye etti. Duraktaki güvenlik görevlisinin de yangın tüpüyle müdahalesi sonucu alevler söndürüldü.

SEFERLER KISA SÜRELİĞİNE AKSADI

Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama meydana geldi. Yangına yapılan müdahalenin ardından motor kısmı yanan metrobüs duraktan çekilirken, metrobüs seferleri normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mersin'de kaza! Taksi direğe çarptı, 2 kişi öldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
'Terörsüz Türkiye' için ikinci aşamaya geçiliyor! PKK dört aşamada tasfiye edilecek - Gündem'Terörsüz Türkiye' için ikinci aşamaya geçiliyor!Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası sonrası tutuklanan sürücünün ifadesi ortaya çıktı! - GündemMetrobüs kazası sonrası tutuklanan sürücünün ifadesi!"DEM Parti, Cumhur İttifakı'nın yeni bileşeni olabilir" Şamil Tayyar'dan "Kandil değil İmralı yönetir" çıkışı - Gündem"DEM, Cumhur İttifakı'nın yeni bileşeni olabilir"Trump mesajı Türkiye üzerinden verdi, Suriye sinyali aldı! "Çekilen acılara yönelik önemli bir adım" - GündemTrump mesajı Türkiye üzerinden verdi!PKK'nın fesih kararı sonrası TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "Kazanan Türkiye" mesajı - GündemTBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "Kazanan Türkiye" mesajıABD'den PKK'nın feshi açıklaması! Türkiye kısmı dikkat çekti - GündemABD'den dikkat çeken PKK açıklaması!
Sonraki Haber Yükleniyor...