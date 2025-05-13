Okmeydanı durağında metrobüsün motoru yandı! Seferler aksadı

Kağıthane’deki Okmeydanı Durağı’nda metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın duraktaki görevlilerin müdahalesi ile söndürülürken seferlerde aksama oldu.

Geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü'ndeki Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda yaşanan metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 54 kişi de yaralanmıştı. Dün akşam da Okmeydanı Hastane durağında sıcak saatler yaşandı.

METROBÜSÜN MOTORU YANDI

Seyir halindeki metrobüsün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden metrobüs şoförü araçta bulunan yolcuları tahliye etti. Duraktaki güvenlik görevlisinin de yangın tüpüyle müdahalesi sonucu alevler söndürüldü.

SEFERLER KISA SÜRELİĞİNE AKSADI

Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama meydana geldi. Yangına yapılan müdahalenin ardından motor kısmı yanan metrobüs duraktan çekilirken, metrobüs seferleri normale döndü.