İBB meclisinde soru yağmuru! Metrobüs kazası ve belediye içi ihale savaşına önerge verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde bugün Haramidere'de yaşanan metrobüs kazası ve belediye içinde bazı kişilerin çıkar ilişkisiyle ihale süreçlerine müdahale ettiği iddialarına soru önergesi verildi.

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) ihale yolsuzluğu iddiaları gündemden düşmüyor. İBB Meclisi'nde bugün belediye ihalelerine, denetimlerine, iştiraklere ve metrobüs kazasına ilişkin soru önergeleri yağdı.

BELEDİYE İÇİ İHALE SAVAŞI

İBB Meclisi mayıs ayı toplantılarının birinci oturumu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Toplantıda belediye içerisinde bazı kişilerin belli şirketlerle çıkar ilişkisi kurduğu ve ihale süreçlerine müdahale ettiği iddialarına ilişkin soru önergesi verildi. Oy birliğiyle kabul edilen soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Muammer Uzunöz, son günlerde kamuoyuna yansıyan bazı yargı süreçlerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan bazı personeller hakkında ciddi iddiaların gündeme geldiğini söyledi.

Tanık ifadelerinde, İBB içerisinde bazı kişilerin belli şirketlerle çıkar ilişkisi kurduğu, ihale süreçlerine müdahale ettiği ve kurumsal yapıyı kendi lehine kullanan çıkar yapılanmaları oluşturduğunun ileri sürüldüğünü belirten Uzunöz, "Bu iddialar bireysel gibi görünse de kamu kaynaklarının korunması ve kurumsal etik düzenin sağlanması açısından, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bu tür vakalara karşı kurumsal refleks geliştirip geliştirmediği kamuoyu nezdinde önem arz etmektedir. Kamu kurumlarında etik dışı ilişkilerle mücadelede, iç denetim mekanizmalarının işletilmesi yalnızca hukuki değil, aynı zamanda ahlaki sorumluluktur." diye konuştu.

METROBÜS KAZASINA 'BEYAZ YOL' MU YOL AÇTI?

İBB Meclisinde, aynı zamanda Beylikdüzü'nde 1 kişinin öldüğü, 57 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin soru önergesi verildi. Metrobüs kazalarıyla ilgili 'beyaz yol' tartışmalara yol açtı.

Soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi İbrahim Akın, İstanbul'un en yoğun ulaşım hattı olan metrobüs güzergahında yaşanan bu acı olayın ardında yatan ihmalleri ve sistemsel sorunları kamuoyunun gündemine taşımak, can güvenliğine ilişkin kurumsal sorumluluğu sorgulamak amacıyla soru önergesi vereceğini söyledi.

Akın, "Kazanın ardından ortaya çıkan bulgular, sadece bir teknik arıza değil, bakım ve denetim zincirinde süregelen ciddi zafiyetleri işaret etmektedir. Tanık beyanlarına göre, metrobüs araçlarında ön panel arıza uyarıları aktifken sefere çıkıldığı, şoförlerin konuyu bildirmesine rağmen 'Yetkimiz yok.' cevabı aldığı, ayrıca beyaz yol, beton yol uygulamasının da araç güvenliğini olumsuz etkilediği kamuoyuna yansımıştır." ifadelerini kullandı.

İBB Meclisi'nde aynı zamanda belediye iştiraklerinin ticari ilişkilerine ve belediyedeki denetim sürecine ilişkin soru önergesi verildi.