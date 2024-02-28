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    • Haberler > Gündem > Okul müdürü ve oğlu, otobüste yaşlı çifti darbetti

    Okul müdürü ve oğlu, otobüste yaşlı çifti darbetti

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Mersin, Yolcu Otobüsü, Darp, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Mersin'de bir okul müdürü ve oğlunun, otobüste tartıştığı yaşlı çifti darp ettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Olayın şüphelilerinden müdürün tutuklandığı öğrenildi.

    15 Aralık 2023'te merkez Toroslar ilçesinde Mersin Şehir Hastanesine giden otobüste bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İ.T. ile oğlu A.O.T. (17), kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken R.P. (77) ve eşi H.P. ile (71) tartıştı.

    BABA OĞUL SALDIRDILAR

    Tartışma sırasında önce A.O.T. ardından da babası yaşlı çifte saldırdı. Kendine hakim olamayan okul müdürü yaşlı adamın tepesine çıkıp darp etti. O anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Okul müdürü ve oğlu, otobüste yaşlı çifti darbetti - 1. Resim

    BABA TUTUKLANDI

    Görüntüleri yeni ortaya çıkan olayın şüphelilerinden baba ile oğlunun aynı tarihte polis tarafından gözaltına alındığı, ifadelerinin ardından İ.T.'nin tutuklandığı öğrenildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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