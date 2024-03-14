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Olası İstanbul depreminde acil müdahale nasıl olmalı? Naci Görür TGRT Haber'de anlattı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Prof. Dr. Naci Görür, TGRT Haber'e özel yaptığı açıklamalarda olası İstanbul depremine ilişkin konuştu. Deprem sonrası için neler yapılması gerektiğini anlatan Görür, "Hastaneler, yangın istasyonları neredeyse, halkı nasıl tahliye edeceksek, acil plan da bu şekilde yapılmalı. İstanbul'u acil kurtarma müdahale sistemleri Marmara Bölgesi dışından olmalı" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür, dün akşam katıldığı TGRT Haber yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

"STRATEJİK DURUMLARI BELİRLEMEK LAZIM"

Olası İstanbul depremine dikkat çeken Görür, kentteki hazırlıkların bir an önce başlaması gerektiğini söyledi. Stratejik noktaların belirlenmesi gerektiğinin altını çizen Görür, şunları söyledi: "İstanbul'u depreme hazırlama programını devam ettirmemiz lazım. Özellikle yolların kapanmayacağı şekilde bir takım önlemler almamız lazım. Stratejik durumları belirlemek lazım. Hastaneler, yangın istasyonları neredeyse, halkı nasıl tahliye edeceksek, acil plan da bu şekilde yapılmalı. Deprem sırasında  İstanbul'a yardım, İstanbul kendi içinde olmayabilir. İstanbul'daki arama-kurtarma ekipleri de depremden etkilenmiş, ailelerini kaybetmiş olabilir.

"KURTARMA SİSTEMİ MARMARA DIŞINDAN OLMALI"

İstanbul'u acil kurtarma müdahale sistemleri Marmara Bölgesi dışından olmalı, buna şimdiden hazırlık yapılmalı. Bir takım istifler o bölgelerde olmalı. Yol açık kalması için evler şimdiden depreme dirençli hale getirilmeli. Kilit, kritik yolların devre dışı kalmaması için gerekli işlemler yapılabilir. Sanayi depreme hazırlanabilir.

"İŞ DÜNYASI DA DEPREME HAZIRLANMALI"

Unutmayın, zaten depremde İstanbul zarar görecek bir de ekonomik olarak afete uğrarsa o zaman çok daha kötü. Çünkü İstanbul'u ayağa kaldıracak ekonomi. Onun için bizim iş dünyamızı da depreme hazırlamamız lazım."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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