Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Olmaz olsun böyle baba! Çocuğunu havaya kaldırıp yere attı

Olmaz olsun böyle baba! Çocuğunu havaya kaldırıp yere attı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya'da bir adam, düğün salonunda yanlarından uzaklaştığı için kızdığı çocuğunu havaya kaldırıp yere fırlattı. Korku dolu anlar kameralara yansıdı.

Geçtiğimiz cuma akşamı Konya merkez Meram ilçesinde bulunan düğün salonunda edinilen bilgiye göre, düğüne gelenler arasında bulunan küçük bir çocuk yakınlarının yanından ayrılıp salonun içine girdi.

YERE FIRLATTI

Bu çocuğu takip eden başka bir çocuk da peşinden koştu. Bu sırada babası ve annesi olduğu iddia edilen iki kişi de salonunun kapısına geldi. Diğer çocuğun yanında getirdiği küçük çocuğu birden havaya kaldıran babası olduğu öne sürülen şahıs, çocuğu birden yere attı.

Olmaz olsun böyle baba! Çocuğunu havaya kaldırıp yere attı - 1. Resim

TEPKİ GÖSTERENLERE DE SİNİRLENDİ

Bu sırada içeriden çıkan bir kadın da öfkeli adamı çocuğun yanından uzaklaştırmaya çalışarak tepki gösterdi. Çocuk ve yanındakiler yürüyerek uzaklaşırken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
‘Abe sıcaktır’ dedi, fenomen oldu! Diyarbakırlı Halil’i tanımayan yok, ünlüler de sesini kullanıyorYol verme kavgası dehşeti! Servis şoförüne tekme ve yumruklarla saldırdılar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yol verme kavgası dehşeti! Servis şoförüne tekme ve yumruklarla saldırdılar - GündemServis şoförüne tekme ve yumruklarla saldırdılarYurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı yakalandı! - GündemYurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı yakalandı!"Yapamazsın" dediler! Hırs yapıp 109'dan 84 kiloya düştü, hayatı değişti - Gündem"Yapamazsın" dediler! Hırs yapıp 109'dan 84 kiloya düştü, hayatı değiştiİstanbul'da tramvay arızası! Seferler durduruldu - Gündemİstanbul'da tramvay arızası! Seferler durdurulduAnkara'da barış diplomasisi! Bakan Fidan, Somalili ve Etiyopyalı mevkidaşlarını kabul etti - GündemAnkara'da barış diplomasisi!AK Parti MYK toplantısı başladı - GündemAK Parti MYK toplantısı başladı
Sonraki Haber Yükleniyor...