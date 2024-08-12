Olmaz olsun böyle baba! Çocuğunu havaya kaldırıp yere attı

Konya'da bir adam, düğün salonunda yanlarından uzaklaştığı için kızdığı çocuğunu havaya kaldırıp yere fırlattı. Korku dolu anlar kameralara yansıdı.

Geçtiğimiz cuma akşamı Konya merkez Meram ilçesinde bulunan düğün salonunda edinilen bilgiye göre, düğüne gelenler arasında bulunan küçük bir çocuk yakınlarının yanından ayrılıp salonun içine girdi.

YERE FIRLATTI

Bu çocuğu takip eden başka bir çocuk da peşinden koştu. Bu sırada babası ve annesi olduğu iddia edilen iki kişi de salonunun kapısına geldi. Diğer çocuğun yanında getirdiği küçük çocuğu birden havaya kaldıran babası olduğu öne sürülen şahıs, çocuğu birden yere attı.

TEPKİ GÖSTERENLERE DE SİNİRLENDİ

Bu sırada içeriden çıkan bir kadın da öfkeli adamı çocuğun yanından uzaklaştırmaya çalışarak tepki gösterdi. Çocuk ve yanındakiler yürüyerek uzaklaşırken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.