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Ölümle burun buruna getiren deprem testi tepki çekmişti: Enkazda 5 saat kalan kişiden ilk mesaj

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da yıkımı gerçekleştirilen 5 katlı binada test edilen deprem kabininin içine bir vatandaşın konulması tepki çekmişti. 5 saat boyunca enkaz altında kalan Yenal Kılıç, sapasağlam çıktı

Hatay'ın Antakya ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde 5 katlı bir binanın yıkımı esnasında deprem kabini üreten firma tarafından canlı insanla gerçekleştirilen sağlamlık testi, yıkım ekibinin tepkisine neden olmuştu.

Deprem kabininin sağlamlığını test etmek için ürettiği kabinin içine giren de firma sorumlusu Yenal Kılıç oldu. Çöken binanın altında yaklaşık 5 saat kalan Kılıç, testi burnu bile kanamadan atlattı.  

Ölümle burun buruna getiren deprem testi tepki çekmişti: Enkazda 5 saat kalan kişinin akıbeti belli oldu - 1. Resim

'YAKLAŞIK 5 SAATTİR HEM KABİNİN İÇİNDE HEM GÖÇÜK ALTINDAYDIM'

Testin canlı insanla gerçekleştirildiğinden yıkımı gerçekleştiren firmanın bilgisi olmadığını ve bu denemeyi kendi inisiyatifiyle dile getirdiğini dile getiren firma Sorumlusu Yenal Kılıç, "Hatay'a yıkım testini gerçekleştirmek için geldik. Bizim yapmış olduğumuz 4'üncü yıkım hepsini mankenle denedik. Bu denememiz de ise kabine kendim girdim. Kabine kendi girişimi yaptım ama bundan hiçbir yıkım ekibinin haberi yoktu. Kendi inisiyatifimle aldığım bir karardı.

Ölümle burun buruna getiren deprem testi tepki çekmişti: Enkazda 5 saat kalan kişinin akıbeti belli oldu - 2. Resim

Bunu yapmamın sebebi insanlara bu kabini daha iyi tanıtabilmekti. Önümüzdeki olacak depremler için nasıl önlem alabiliriz amacıyla yaptık. Bunu denerken korktum, korkmadım diyen yalan söyler. Bana göre alınması gereken bir riskti. Yaklaşık 5 saattir hem kabinin içinde hem göçük altındaydım. Göçükte kaldığım sürece bir zarar almadım. Kabin içerisinde sadece kolumu çarptım ve sırt kısmında bir basınç olduğu için ağrı oluştu ama çok şükür ki vücut bütünlüğüm bozulmadı" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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