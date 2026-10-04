AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, felsefe ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. İoanna Kuçuradi için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Çelik "Büyük bir öğretmenden ziyade insan olma sanatını bize öğreten büyük bir rehberdi. Böyle abidevi rehberlere normal hayatımızda çok ihtiyacımız var. Hocam, derslerinizi unutmayacağız. Sizi saygıyla uğurluyoruz” diye konuştu.

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1969'da Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünü kuran, felsefe ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla tanınan, 90 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, için Maltepe Üniversitesi Mimar Vedat Çakırca Konferans Salonu'nda bir tören düzenlendi.

Ömer Çelik, Prof. Dr. Kuçuradi'yi andı: En kıymetli rehberlerden bir tanesi

"BÜYÜK BİR REHBERDİ"

Düzenlenen törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de katıldı. Törende konuşan Çelik, Kuçuradi'nin insanlık adına büyük bir kayıp olduğunu belirterek "Büyük bir öğretmenden ziyade insan olma sanatını bize öğreten büyük bir rehberdi. Böyle abidevi rehberlere normal hayatımızda çok ihtiyacımız var. Ne zaman insandan bahsetsek, ne zaman insanla değer ilişkisi arasında bir bağ kurmaya çalışsak onun rehberliği her zaman önümüzde yol gösterici olacak. Ne mutlu ki bize, bu güzel ülkede, bu büyük vatanda böylesine abidevi bir şahsiyet yetişmiş” diye konuştu.

Ömer Çelik, Prof. Dr. Kuçuradi'yi andı: En kıymetli rehberlerden bir tanesi

Çelik, konuşmasını şöyle devam ettirdi:

İçinde bulunduğumuz dünya, bütün kuralların, bütün değerlerin yıkıldığı bir dünya haline geliyor. Aynı Gramsci'nin bir vesileyle dediği gibi 'Eski dünya ölüyor, yeni dünya doğamıyor. Şimdi canavarlar zamanı.' Gerçekten o zaman bunun söylendiği zamandan çok daha fazla bugünkü dünyayı tarif eden bir söz. Gerçekten eski dünya ölüyor, yeni dünya tüm sancılarına rağmen doğamıyor. Ve canavarlar zamanı dediğimiz dünyada büyük bir barbarlığın hakim olduğu, Gazze'deki soykırımdan dünyanın başka yerlerindeki ağır insanlık sorunlarına kadar birçok iç yakıcı tabloyla karşı karşıyayız.

Ömer Çelik, Prof. Dr. Kuçuradi'yi andı: En kıymetli rehberlerden bir tanesi

"YOL GÖSTERİCİ OLACAK"

Çelik, Mevlana'nın "Söyle, söyle ki her söyleyen bir ark açıyor. Bir sonraki çağa su ulaştırıyor. Gerçi her çağın bir söyleyeni var ama bir öncekilerin söyledikleri ona yar" sözünün Kuçuradi'yi ifade ettiğini belirterek, şunları paylaştı:

Geçmişin büyük bilgelerinin, insanlık sanatının büyük ustalarının, bütün o değer-insan ilişkisini özümsemiş, öncekilerin söylediklerini kendisine yar etmiş ama bugün de bize bu çağın söyleyeni, bu çağın öğretmeni olarak yol göstermiş abidevi bir şahsiyet. Birçok arkadaşımla beraber biz kitapçılarda büyüdük. Onun için en büyük onurlardan bir tanesi, ömrümüzün sonuna kadar felsefe öğrencisi olmaktır. O bakımdan bir değer arayışı olan, insanla değer arasındaki ilişkiyi arayan herkesin kendisine bulacağı en kıymetli öğretmenlerden, en kıymetli rehberlerden bir tanesi İoanna Hocamızdır. Ne zaman insandan bahsetsek, ne zaman insanla değer ilişkisi arasında bir bağ kurmaya çalışsak onun rehberliği her zaman önümüzde yol gösterici olacak. Ne mutlu ki bize, bu güzel ülkede, bu büyük vatanda böylesine abidevi bir şahsiyet yetişmiş. Ne mutlu ki bize, hepimiz bütün Türkiye'de çeşitli meselelere kafa yoranlar, onun talebesi olma fırsatını elde etmişiz. Ve ne mutlu ki bize, biraz evvel gördüğünüz gibi bir deniz kenarında tek başına yürüse bile inandığı şeyleri bize anlatmak için bütün ömrünü vakfetmiş böylesine yüksek bir şahsiyete sahibiz.

“SİZİ SAYGIYLA UĞURLUYORUZ"

Çelik, “İyi ki siz hocalarımız varsınız. İyi ki 'Hocaların Hocası' İoanna Hocamız bu topraklarda yaşadı ve biz onun öğrencisi olma şerefine nail olduk. Çok üzgünüz, çok büyük bir kayıp ama belki de vefatıyla birlikte bize şunu hatırlattı: Ey insanlık, ey öğrencilerim, ey kardeşlerim, ey evlatlarım... Bu tehlikeye karşı size öğrettiğim dersi unutmayın. Hocam, derslerinizi unutmayacağız. Sizi saygıyla uğurluyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Ömer Çelik, Prof. Dr. Kuçuradi'yi andı: En kıymetli rehberlerden bir tanesi

PROF. DR. İOANNA KUÇURADİ KİMDİR?

İoanna Kuçuradi, 4 Ekim 1936'da İstanbul'da doğdu. 1954'te Zapyon Kız Lisesinden, 1959'da İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun olan Kuçuradi, 1965'te doktora derecesini aldı.

Erzurum Atatürk Üniversitesinde 1965-1968 yıllarında görev yapan Kuçuradi, 1970'te doçent, 1978'de profesör oldu. Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünü 1969'da kuran Kuçuradi, 2003'e kadar bölüm başkanlığı görevini yürüttü.

Kuçuradi, 1997'den itibaren Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünü yürüttü, merkez bünyesinde kurulan UNESCO Kürsüsünün de başkanlığını üstlendi.

Türkiye Felsefe Kurumunun başkanlığını yürüten Kuçuradi, Uluslararası Felsefe Dernekleri Federasyonunda da çeşitli görevlerde bulundu ve federasyonun başkanlığını yaptı. Felsefe, etik, insan hakları ve değerler alanlarında çalışmalar yapan Kuçuradi, ulusal ve uluslararası çeşitli kuruluşlarda görev aldı.

Ömer Çelik, Prof. Dr. Kuçuradi'yi andı: En kıymetli rehberlerden bir tanesi

ESERLERİ VE ÖDÜLLERİ

Kuçuradi'nin "Nietzsche ve İnsan", "Schopenhauer ve İnsan", "İnsan ve Değerleri", "Etik", "Sanata Felsefeyle Bakmak" ve "Çağın Olayları Arasında" adlı eserleri bulunuyor.

Prof. Dr. Kuçuradi, çalışmaları dolayısıyla Goethe Madalyası, Türkiye Bilimler Akademisi Ödülü, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Özgürlüğü Ödülü ve çeşitli uluslararası onur ödüllerine layık görüldü.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSI

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