Önümüzdeki hafta havalar nasıl olacak? Meteorolojiden uyarı geldi, ortalık kavrulacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıkların iyiden iyiye artmasının ardından dikkat çeken bir uyarı yaptı. Pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtilirken, orman yangınlarına karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Pazartesi gününden itibaren yağışların sona ereceği ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtilerek orman yangınlarına karşı uyarı yapıldı.

"YAĞIŞSIZ DÖNEME GİRİYORUZ"

Meteoroloji'den yapılan açıklamamda, "Önümüzdeki hafta ortasında Muğla ve Aydın çevrelerindeki sıcaklıklara mevsim normallerinin 7-8 derece üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz. Yağışsız bir döneme de girdiğimiz için bir haftalık periyotta orman yangınları konusunda dikkatli olunmasını tavsiye ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.