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Önüne köpek çıkan sürücü kaza yaptı! Kızını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Silifke, Trafik Kazası, Aile Dramı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'de bir sürücü, önlerine köpek çıkınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan araçtaki 11 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti; sürücü annesi, babası ve 2 kardeşi yaralandı.

Silifke ilçesi Atakent Mahallesi'nde Çiğdem ailesi, 16 Mayıs Perşembe günü gittikleri Silifke'den Tarsus'a dönmek üzere gece saatlerinde yola çıktı. Sürücülüğünü anne Perihan Çiğdem'in yaptığı aracın önüne yolda köpek çıktı.

TAKLA ATTI

Köpeğe çarpmamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybeden Çiğdem'in kullandığı otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada anne Perihan Çiğdem, baba Barlas Çiğdem, kızları Ceylin Çiğdem (12) ile 2 çocukları da yaralandı. Silifke Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 6. sınıf öğrencisi Ceylin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Önüne köpek çıkan sürücü kaza yaptı! Kızını kaybetti, 4 kişi yaralandı - 1. Resim

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Mersin Şehir Hastanesi morgundan alınan çocuğun cenazesi bugün Tarsus Şehir Mezarlığına getirildi. Cenaze törenine tekerlekli sandalyeyle gelen anne ve baba, yakınları tarafından teselli edildi. Gözyaşlarına boğulan baba, yüksek sesle hakkını helal ettiğini söyledi. Burada kılınan cenaze namazının ardından 75. Yıl Kocatepe Orta Okulu öğrencisi Ceylin Çiğdem, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Önüne köpek çıkan sürücü kaza yaptı! Kızını kaybetti, 4 kişi yaralandı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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