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Özgür Özel, Mustafa Destici'yi ağırladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Özgür Özel, Mustafa Destici&#039;yi ağırladı
Chp Genel Başkanı, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile CHP Genel Merkezi’ndeki bir araya geldi.

Siyasetteki yumuşama ortamı devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin ardından BBP lideri Mustafa Destici ile görüştü.

Mini zirve CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Görüşmeden fotoğraflar da basına servis edildi.

Özgür Özel, Mustafa Destici'yi ağırladı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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