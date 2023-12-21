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    Ordu'da feci kaza! Aydınlatma direğine çarpan araç kağıt gibi katlandı

    Ordu’da kontrolden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. İki bölünen araçta 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

    Ordu&#039;da feci kaza! Aydınlatma direğine çarpan araç kağıt gibi katlandı
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Ordu’da kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobil adeta ikiye katlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.

    Kaza, Altınordu ilçesi Mustafa Kemal Bulvarı Giresun istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah A.'nın kullandığı 28 AN 130 plakalı Tofaş marka otomobil, seyir halinde iken kontrolden çıkarak aydınlatma direğine uyarı levhasına çarptı.

    Kaza sonucu sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Ali Hüseyin D. ile Nurdan S. yaralandı. Yaralılar olay yerine sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    OTOMOBİL İKİYE KATLANDI

    Kaza sonrası otomobil adeta ikiye katlanırken, kazada can kaybının olmaması ise teselli oldu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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    KazaOrdu
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