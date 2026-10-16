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Ordu’da yol rekoru: 7 yılda 2.860 kilometre

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Ordu’da yol rekoru: 7 yılda 2.860 kilometre
Başlık ResmiOrdu’da yol rekoru: 7 yılda 2.860 kilometre

Göreve geldiği günden bu yana Ordu’nun yol ve su problemini çözmek için büyük gayret sarf eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, geride kalan 7,5 yılda Türkiye’ye örnek gösterilen yol ve altyapı yatırımlarıyla şehri geleceğe taşıyor.

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METİN AKYÜREK - Türkiye’nin en uzun kırsal yol ağına sahip olan Ordu’da, dağınık yerleşim yapısı, yüksek rakımlı bölgeler ve zorlu arazi şartlarına rağmen Başkan Güler öncülüğünde yol yatırımında cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Yapılan asfalt ve beton yollar 7,5 yılda 2 bin 860 kilometreye ulaştı. Yatırımlarla kırsal bölgeler, belirgin şekilde rahatladı. Özellikle ilçelerdeki grup yol ağında ulaşım konforu gözle görülür şekilde arttı.

Ordu’da yol rekoru: 7 yılda 2.860 kilometre
Başlık ResmiOrdu’da yol rekoru: 7 yılda 2.860 kilometre

Sıcak asfalt, emülsiyon asfalt, beton yol ile ilçe merkezlerinden kırsal mahallelere kadar uzanan yatırımlarla vatandaşların günlük hayatını kolaylaştıran ulaşım ağı güçlendirilirken, özellikle mahalle ve grup yollarında gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde ulaşım daha güvenli ve konforlu hâle getirildi.

Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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