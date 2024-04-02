Ordu'dan kahreden haber! Baba ve oğlu birlikte can verdi

Ordu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tarım aracı bahçeye uçtu. Feci kazada 47 yaşındaki Aydoğan Güzelce ve 15 yaşındaki oğlu Eren Güzelce hayatını kaybetti.

Kaza, Fatsa ilçesine bağlı Kumru-Korgan karayolu Ayazlı Mahallesi'nde yaşandı. Aydoğan Güzelce'nin (47) yönetimindeki patpat diye tabir edilen tarım aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bahçeye uçtu. Kazayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

BABA VE OĞLU BİRLİKTE CAN VERDİ

Sağlık ekipleri sürücü Aydoğan Güzelce ve yanında bulunan oğlu Eren Güzelce’nin (15) olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.