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Haberler > Gündem > Adana'da feci kaza! Kontrolden çıkan motosiklet sonları oldu

Adana'da feci kaza! Kontrolden çıkan motosiklet sonları oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana’da kontrolden çıkan motosiklet önce kaldırıma daha sonra yol kenarındaki ağaçlara ve direklere çarptı. Kazada motosiklette bulunan iki kişi feci şekilde can verdi. Olay yerinden gelen görüntüler kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi Kıyıboyu Caddesi’nde yaşandı. Ferhat Poyraz idaresindeki motosiklet, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Daha sonra sürüklenen motosiklet yol kenarındaki ağaçlara ve direklere çarptı.

Adana'da feci kaza! Kontrolden çıkan motosiklet sonları oldu - 1. Resim

METRELERCE SÜRÜKLENDİLER

Motosiklet sürücüsü Poyraz ve yolcu konumunda bulunan Ali Algül isimli şahıs motosikletten düşerek metrelerce sürüklendi.
Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

Adana'da feci kaza! Kontrolden çıkan motosiklet sonları oldu - 2. Resim

Fotoğraftaki Ferhat Poyraz 

Olay yerine gelen sağlıkçılar Ferhat Poyraz ve Ali Algül’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Adana'da feci kaza! Kontrolden çıkan motosiklet sonları oldu - 1. Resim
Polis olay yerinde inceleme yaptıktan sonra ölen cenazeleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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