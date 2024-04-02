Adana'da feci kaza! Kontrolden çıkan motosiklet sonları oldu

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 2 Nisan 2024 02:08 - Güncelleme: 2 Nisan 2024 02:22 - Güncelleme:

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Adana’da kontrolden çıkan motosiklet önce kaldırıma daha sonra yol kenarındaki ağaçlara ve direklere çarptı. Kazada motosiklette bulunan iki kişi feci şekilde can verdi. Olay yerinden gelen görüntüler kazanın boyutunu gözler önüne serdi.