Adana'da feci kaza! Kontrolden çıkan motosiklet sonları oldu
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Adana’da kontrolden çıkan motosiklet önce kaldırıma daha sonra yol kenarındaki ağaçlara ve direklere çarptı. Kazada motosiklette bulunan iki kişi feci şekilde can verdi. Olay yerinden gelen görüntüler kazanın boyutunu gözler önüne serdi.
Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi Kıyıboyu Caddesi’nde yaşandı. Ferhat Poyraz idaresindeki motosiklet, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Daha sonra sürüklenen motosiklet yol kenarındaki ağaçlara ve direklere çarptı.
METRELERCE SÜRÜKLENDİLER
Motosiklet sürücüsü Poyraz ve yolcu konumunda bulunan Ali Algül isimli şahıs motosikletten düşerek metrelerce sürüklendi.
Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.
Fotoğraftaki Ferhat Poyraz
Olay yerine gelen sağlıkçılar Ferhat Poyraz ve Ali Algül’ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis olay yerinde inceleme yaptıktan sonra ölen cenazeleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı