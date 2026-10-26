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Osman Korkut Kanadoğlu hakkında resen soruşturma kararı

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Osman Korkut Kanadoğlu hakkında resen soruşturma kararı
Başlık ResmiOsman Korkut Kanadoğlu hakkında resen soruşturma kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma nedeniyle Avukat Hakları Grubu'nun başkan adayı Osman Korkut Kanadoğlu hakkında resen soruşturma başlattı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu'nda sarf ettiği sözler nedeniyle Avukat Hakları Grubu'nun başkan adayı Avukat Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu hakkında resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 24-25 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen genel kurul sırasında Kanadoğlu'nun kullandığı ifadelerin içeriği ve bağlamı dikkate alınarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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