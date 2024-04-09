Otobüsler dört tekerli yangın bombaları gibi! Mevcut araçların yüzde 65'i problemli

Bayram öncesi artan sefer sayılarına otobüsler dayanamıyor. Yangınların en büyük sebebi elektrik arızaları. Kablolar aşırı kullanım ve ısınmaya dayanamıyor. Motordaki yağ ve yakıt sızıntıları da yangına yol açıyor.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - İstanbul’da yaşanan iki ayrı otobüs yangınının ardından şehirler arası yolcu taşıma araçlarındaki güvenlik problemleri bir defa daha gündeme geldi.

Uluslararası yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mert İntepe, şunları söyledi: "Otobüs kazalarının, hem Türkiye’de hem de dünyada genel sebebini üçe ayırabiliriz. En yüksek oranlı sebep, elektrik arızalarıdır. Elektrik arızaları, soğutucudan ısıtıcıya kadar otobüsün içinde kullanılan ürünlerin kablolarının yanlış döşenmesi, uygun olmayan kablolama ve bunun sonucunda gelişen elektrik yangınları olarak kendini gösteriyor. İkinci sebep; lastiklerin eskimesi, sürtünmeden kaynaklı ısınması ile ortaya çıkan lastik menşeli yangınlar. Üçüncü sebep de motor bölümünde yağ ve yakıt sızıntısı dolayısıyla ortaya çıkan yangınlar. Bir otobüste, bu üç başlıkta kaza, olay ya da yangın başlar."

YÜZDE 65'İNDE PROBLEM VAR

Bu yangınların devam edeceğine dikkat çeken İntepe, mevcut otobüslerin yüzde 65’inde problemle karşı karşıya olunduğunu ifade etti.

Otobüslerde yangın algılama sistemlerinin bulunmasının zorunlu olduğunu hatırlatan İntepe, şöyle konuştu:

"Fakat birçok kurum söktürüyor, tadilat yaptırıyor ya da farklılarını yerine taktırıyor. Muayenede bu kontrol edilmiyor mu; 40-50 kişi taşıyan araçları nasıl muayeneden geçiriyoruz. O yüzden doğru bir muayene sistemi olmadan, bu araçlarla yolcu ve yük taşımak emniyetsiz. Muayene sistemi, uluslararası AB standartlarına getirilmeli. Bizim muayene standartlarımız, AB normlarında değil. Otobüs ve ağır vasıtalar, yolcu taşıdığı için Avrupa’da birkaç kere muayeneden geçirilir. Bu muayene, lastik diş derinliğinden başlar, teknik bakımdan ve yangın söndürme algılamalarından araç içi tadilatın yapımına kadar bir sorumluluk taşır. Bugün Almanya’da çocukları okul gezisine götürecek otobüsler, bir polis binmeden ve ekspertiz kontrolünden geçirilmeden yola çıkarılmıyor."