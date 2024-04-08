Otogarlar hınca hınç! Tatil yoğunluğu otobüs bilet fiyatlarını katladı

Ramazan Bayramı tatilini fırsat gören vatandaşlar yollara düştü, otogarlar hınca hınç doldu. Yoğunluk nedeniyle gidiş ve dönüş seferlerinde boş yer yer kalmadı. Firmalar, geçen yıllara oranla doluluğun daha fazla olduğunu söyleyip biletlerin ise 60 lira zamlandığını aktardı.

Ramazan Bayramı nedeniyle 9 günlük tatil maratonu başladı. Yollar, tatili fırsat bilen vatandaşlarla doldu taştı. Bayram tatilinin ilk iki gününde 572 trafik kazası meydana gelirken 12 kişi kazalarda can verdi.

Öte yandan bayramda akraba ziyareti yapacak ve tatile gidecek olan vatandaşlar bu yıl kendi araçlarıyla seyahat etmek yerine toplu taşıma araçlarına daha yoğun ilgi gösterirken, biletlerinin büyük bir bölümünü satan otobüs firmalarının seferlerinde boş yer kalmadığı öğrenildi.

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Bu Ramazan Bayramı'nın son yılların en yoğun geçen dönemlerden birisi olduğunu belirten firma yetkilileri, yolcuları mağdur etmemek adına diğer şehirlerden gelen otobüsler ile ek seferler açtıkları bilgisini paylaştı. Seyahatlerinde sıkıntı yaşamak istemeyen yolcuların gidiş ve geliş biletlerini aynı anda almalarını tavsiye eden yazıhaneciler ise, bilet maliyetlerinin daha ucuza getirilmesine imkân tanıyan erken rezervasyonun önemine ayrıca dikkat çekti.

GİDİŞ DE DÖNÜŞ DE DOLU

Bir otobüs firmasında vardiya amiri olarak görev yapan Gökhan Koşaner, bayram yoğunluğunun başladığını ve arife gününe kadar olan tüm seferlerin dolduğunu söyledi. Buna bağlı olarak yolcuları mağdur etmemek adına şirketlerin çeşitli illerden Eskişehir'e ilave araçlar gönderdiğini ifade eden Koşaner, "İlave seferler ile vatandaşlar seyahat ettikleri aynı araçlarla geri dönüyorlar. Böylece yolcuların mağduriyetini gidermeye çalışıyoruz. Gidişler zaten dolu.

"DOLULUK ÖNCEKİ BAYRAMLARA GÖRE DAHA YOĞUN"

Vatandaşların özellikle gittikleri şehirde mağdur olmamaları için biletlerini dönüşle beraber almalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü gittikleri şehirlerde de ayın 13 ve 14'ünde inanılmaz bir yoğunluk var. O nedenle biletlerin erkenden alınmasını öneriyoruz. Günler geçtikçe her ailede ve her evde bir araba oldukça bizim işlerimiz yavaşlıyor ama benzin ve mazot fiyatlarındaki yükselişten dolayı toplu taşıma araçlarına rağbet artıyor. Bu da bizim işlerimizin açılmasına neden oluyor. Bu bayram geçtiğimiz bayramlardan daha farklı, biraz daha yoğun.

BİLET FİYATLARINA 60 LİRA ZAM

Fiyatlarda çıkma oldu mu diye düşünüyorsanız, evet oldu. Her biletin üzerine yaklaşık 60 lira kadar bir fiyat farkı doğdu. Hem bizim yoğunluğu görüp talebe göre araç ayarlamamız hem de vatandaşların daha ucuz biletler bulabilmeleri için erken bilet alınmasını tavsiye ediyoruz" dedi.