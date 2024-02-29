Otobüste akbil krizi! Çığlık çığlığa kavga ettiler

Kağıthane'de İETT otobüsüne binen kadın yolcu, çocuğu için akbil basmayınca ortalık karıştı. Otobüsteki bir yolcu kendi çocuğuna akbil bastığını söyleyerek duruma tepki gösterirken, kadın ise dakikalarca çığlık attı. O anlar kayıt altına alınırken taraflar güçlükle sakinleşti.

Kağıthane Sünnet Köprüsü üzerinde geçtiğiniz günlerde seyir halinde ilerleyen bir İETT otobüsünde gerçekleşen olayda, belediye otobüsü her zaman olduğu gibi duraktan yolcu almaya başladı.

ÇOCUĞU İÇİN AKBİL BASMADI

Ardından otobüse binen kadın yolcu, kendisi için akbilini okuturken, yanında bulunan küçük çocuğu için okutmadan devam etti. O esnada bu durumu fark eden başka bir kadın yolcu ise kendi çocuğu için akbil bastığını söyleyerek tepki gösterdi.

ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA TARTIŞMA

Bunun üzerine ikili arasında otobüs içinde tartışma başladı. Tartışma esnasında kadınlar, dakikalarca çığlık atarak adeta cinnet geçirdi. Diğer yolcuların araya girmesiyle sakinleşen ikili yolculuğa devam etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.