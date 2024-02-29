Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Gündem > Otobüste akbil krizi! Çığlık çığlığa kavga ettiler

    Otobüste akbil krizi! Çığlık çığlığa kavga ettiler

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    İstanbul, Kağıthane, Otobüs, Akbil, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kağıthane'de İETT otobüsüne binen kadın yolcu, çocuğu için akbil basmayınca ortalık karıştı. Otobüsteki bir yolcu kendi çocuğuna akbil bastığını söyleyerek duruma tepki gösterirken, kadın ise dakikalarca çığlık attı. O anlar kayıt altına alınırken taraflar güçlükle sakinleşti.

    Kağıthane Sünnet Köprüsü üzerinde geçtiğiniz günlerde seyir halinde ilerleyen bir İETT otobüsünde gerçekleşen olayda, belediye otobüsü her zaman olduğu gibi duraktan yolcu almaya başladı. 

    ÇOCUĞU İÇİN AKBİL BASMADI

    Ardından otobüse binen kadın yolcu, kendisi için akbilini okuturken, yanında bulunan küçük çocuğu için okutmadan devam etti. O esnada bu durumu fark eden başka bir kadın yolcu ise kendi çocuğu için akbil bastığını söyleyerek tepki gösterdi.

    Otobüste akbil krizi! Çığlık çığlığa kavga ettiler - 1. Resim

    ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA TARTIŞMA

    Bunun üzerine ikili arasında otobüs içinde tartışma başladı. Tartışma esnasında kadınlar, dakikalarca çığlık atarak adeta cinnet geçirdi. Diğer yolcuların araya girmesiyle sakinleşen ikili yolculuğa devam etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Adnan Oktar Van Başkale Cezaevi'ne sevk edildi - GündemAdnan Oktar Van Başkale Cezaevi'ne sevk edildiKarar çıkması bekleniyordu! Çorlu tren kazası davası bir kez daha ertelendi - GündemÇorlu tren kazası davası bir kez daha ertelendiŞişe fırlattı diye öldürmüştü! Korkunç cinayette 'kalem' silah sayıldı - GündemKorkunç cinayette 'kalem' silah sayıldıAli Yerlikaya, Erdoğan'la telefon görüşmesini ilk kez anlattı: Sesim gitti - Gündem"Önce sesim gitti"9 ilde dev operasyon, iki suç örgütü çökertildi! - Gündemİki suç örgütü çökertildi!Fotoğraflar Bursa'dan geldi, denizin rengi şaşkına çevirdi! Mavi renkli parlamalar ortaya çıktı - GündemBursa'da denizin rengi değişti!Meteoroloji'den yeni uyarı geldi, göz gözü görmeyecek! İşte son tahminler... - GündemGöz gözü görmeyecek! Meteoroloji'den yeni uyarı
    Sonraki Haber Yükleniyor...