Otogarda kızını gözünü kırpmadan vurmuştu! O baba hakkında yeni gelişme

Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde dün öğle saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. 64 yaşındaki Mustafa Boztekin, tartıştığı 31 yaşındaki kızı Nilgün Kıtay'ı yanında getirdiği tüfekle bacağından vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada vatandaşlar Boztekin’i darp etti.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilen genç kadının tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Gözaltına alınan Mustafa Boztekin’in ifadesi de ortaya çıktı. Boztekin'in, kızıyla boşanma aşamasındaki eşinden dolayı sorunlar yaşadığı ve kızını "kötü yola düşmek" ile "uyuşturucu madde satıcılığı" iddialarıyla suçladığı ileri sürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Boztekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.