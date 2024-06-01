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Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce savruldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Trafik Kazası, Yaşlı Adam, Güvenlik Kamerası, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bolu’da yaya geçidinde otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün akşam saat 19.30 sıralarında Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Kahraman’a (79), Ahmet T. idaresindeki 41 LA 684 otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atarak yolda savruldu. Çevredeki vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından otomobilin çarptığı İsmail Kahraman’ın sağlık durumu kontrol edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede Kahraman’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ANBEAN KAMERADA

İsmail Kahraman’ın yolun karşıya geçtiği esnada araçların kontrolünü yaptığı görüldü. 2 aracın geçmesini bekleyen Kahraman, yaya geçidine adım attı. Mudurnu istikametinden hızlı geldiği görülen otomobilin Kahraman'a çarptığı kameraya yansıdı. Aracın ön camının patladığı ve yayanın havada takla atarak savrulduğu anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Kahraman’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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