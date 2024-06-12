Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu teklifi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı CHP Genel Merkezi'nde ağırlayan Özgür Özel, ikili görüşmenin ayrıntılarını ilk kez açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşeceklerini de belirten Özel, "Biz adaletli bir vergi sistemi için Sayın Erdoğan'a dün teklifimizi sunduk" ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Amasya'da yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün CHP Genel Merkezi'ne yaptığı ziyareti değerlendirdi.

Türkiye'nin gündemine oturan görüşmenin ayrıntılarını paylaşan Özel, CHP olarak Erdoğan'a sundukları teklifi bizzat açıkladı. Özel'in değerlendirmesi ise şöyle:

KAYNAK MI ARIYORSUNUZ? BİRLİKTE BULALIM

Dün Sayın Erdoğan ile bir araya geldiğimizde emeklilerin maaşının derhal asgari ücrete çıkarılması gerektiğini, asgari ücrete de bu ay sonunda enflasyon iyileştirmesi yapılması gerektiğini, açıklanan maliyetin altındaki 17 liralık çay fiyatının 25 liraya çıkarılması gerektiğini, açıklanan maliyetin altındaki 9,25 liralık buğday fiyatının 15 liraya çıkarılmasını gerektiğini Sayın Erdoğan'a ilettim. Kaynak mı arıyorsunuz? "Kaynağı birlikte bulalım" dedim.

"ADALETLİ VERGİ, TAM TERSİ OLMALIDIR"

CHP olsa böyle yapmaz; 100 liralık verginin 65 lirasını dolaylı vergiden, elektrikten, sudan, mazottan, benzinden, çaydan, şekerden, sigaradan toplamaz. Dolaylı vergi fabrikatörle, fabrikanın bekçisine aynı vergiyi verdirmektir. Yüzde 68 vergi böyle toplanmaktadır. Yüzde 21'de hepimizin aldığı maaşlardan gelir vergisi olarak kesilmektedir. Yüzde 89. Geriye yüzde 11 kimin verdiği vergidir. Zenginlerin verdiği. Yüzde 11 çok para kazananların, servet sahiplerinin verdiği vergidir. Aslında adaletli vergi, tam tersi olmalıdır. Yüzde 90'ı kazananlar vermelidir. Yüzde 10 çalışanların maaşından gelir vergisi kesilmelidir. Çok kazanandan çok, az kazanandan az alınmalı, hiç kazanmayandan hiç vergi alınmamalıdır.

BAKAN ŞİMŞEK'LE BİR ARAYA GELİNECEK

Biz adaletli bir vergi sistemi için Sayın Erdoğan'a dün teklifimizi sunduk. Partimizin üç değerli ekonomi kurmayı önümüzdeki günlerde Mehmet Şimşek ile bir araya gelecek, vergide adalet önerimizi somutlaştıracak. Ardından Meclis'te hiçbir parti, hiçbir vatandaşın temsilcisi dışlanmadan Meclis'in çalıştırılması, adaletli bir vergi sistemine geçilmesi, emekli maaşına, asgari ücrete ve tarım ürünlerine zam verilmesi, bu yoksulluğun çaresinin çözülmesi istenmektedir.