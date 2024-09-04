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Özgür Özel'den gizli çekilen fotoğrafa cevap: Merak eden varsa bir duble rakı içtim

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Özgür Özel&#039;den gizli çekilen fotoğrafa cevap: Merak eden varsa bir duble rakı içtim

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

 CHP lideri Özgür Özel, yakın zamanda yayılan rakı fotoğraflarına ilişkin, "Merak eden varsa bir duble rakı içtim" dedi.

CHP lideri Özgür Özel, kişisel hayatının başkanlık öncesi olduğu gibi devam ettiğini ve yatılı okul arkadaşının eşine yaptığı sürpriz partiye katıldığını söyledi. İstanbul’da deniz kenarında bir mekânda arkadaşlarıyla kutlama yaptığını belirten Özel, kendisini takip eden birinin görüntülerini paylaşarak ‘içkili mekân’ paylaşımı yapmasına tepki gösterdi. Kutlamada alkol içtiğini söyleyen Özel “Birisi beni takip etmiş, karşıdan video çekmiş, ‘Özgür Özel içkili restoranda bilmem bir şey yapıyor’ diye. Merak ediyorsa bir duble de rakı içtim. Onu da içki içmeyi şeytanlaştıracaklar gizleyeceğiz diye bir şey yok” ifadesini kullandı.

Özgür Özel, görev süresi tamamlanmadan seçimlerin yenilenmesi hâlinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son bir kez aday olma hakkı olduğunu belirterek “Erdoğan’ın aday olmasını ve onu yenerek bu sürecin tamamlanmasını Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye demokrasisi açısından sağlıklı görüyorum” ifadesini kullandı. CHP lideri Özel ayrıca tüzük kurultayına ilişkin “Üç dönem sınırı koyuyoruz. Orada hep birlikte çalışıyoruz, milletvekillerinden de Parti Meclisi’nden de görüş istedik, son şeklini vereceğiz ama mevcut milletvekillerinin dönemi sayılacak” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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