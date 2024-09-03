Ekrem İmamoğlu hakkında açılan dava ile ilgili konuştu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret iddiası ile hakkında açılan ve istinafa giden dava ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kendisine ceza verilirse "milletin ayağa kalkacağını" ifade eden İmamoğlu, "Bu millet size Yargıtay kararı verene kadar, o süreyi göstermez, evinize yollar. Onun da yöntemi belli. Erken seçim gelir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı özel bir televizyon kanalında YSK üyelerine hakaret ettiği iddiası ile kendisine açılan dava hakkında konuştu.

2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilen ve istinafa giden dava süreci ile ilgili değerlendirmede bulunan İmamoğlu, şunları söyledi:

"KOMİK BİR İŞ"

"Yargıyı bu hale düşürenler utansın. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na şu dönemde dava açıyorlar. Neyin peşindesiniz? Ekrem İmamoğlu'na bir 'ahmak' davası diye gülünç, komik bir iş üzerinden siyasi yasaklı haline getirme meselesi.

Derdiniz ne? Kimden korkuyorsunuz, neyden korkuyorsunuz, neyi engellemeye çalışıyorsunuz? Ya da masum bir sürü insanın hapis yatması...

"ADALET BEKLİYORUZ"

Bu millet öyle bir ceza keser ki... Hemen İstinaf karar versin, hemen. Ceza mı keser? Verin. Adalet bekliyoruz. Bu saçma sapan davayla Cumhuriyet'i, demokrasiyi niye zedeliyorsunuz?

Bu mahkeme de ceza verip de milletin cebine para girecekse, ekonomi düzelecekse cezaya razı olalım. Böyle bir şey olabilir mi? Müthiş bir yargısal taciz yaşatıyorlar. Söylüyorum: İstinaf hemen karar versin. Ceza mı verecek, hemen versin. Zan altında bırakmayın yargıyı. Bir an önce kararınızı verin.

"BU MİLLET AYAĞA KALKAR"

İstinaf hakkımda ceza versin, iktidar Yargıtay karar gününü göremez. Bu millet ayağa kalkar. Bu milletin iradesine karşı yargı ile bir müdahale yapan aklın, İstinaf olumsuz bir karar versin, bu iktidar Yargıtay'daki kararın sonucu göremeden gider.

Bu millet ayağa kalkar. İddiamın ötesi... Hodri meydan. Her şey ortada. Bin tane hukukçuya sorsanız bir tanesi ahmak diye bir kelimeden ceza kesmez. Ahmak kime denmiş? O belli. Bilirkişi raporu belli. Yapılan hamleler belli.

"ERKEN SEÇİM GELİR"

Buradan dava üretiyorsun. Ayıptır. Bunu kendine reva gören iktidar bu işin mesulüdür. Hodri meydan. Ceza mı keseceksiniz?

Buyurun kesin. Size söz: Bu millet ayağa kalkar. Bu millet size Yargıtay kararı verene kadar, o süreyi göstermez, evinize yollar. Onun da yöntemi belli. Erken seçim gelir."