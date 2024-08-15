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Özgür Özel'in ayağı kırıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Özgür Özel&#039;in ayağı kırıldı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağı kırıldı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Özel'in sağlık durumu nedeniyle TBMM'de Filistin lideri Abbas'ın konuşmasını dinlemeye gelemediğini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Başarır, CHP lideri Özgür Özel'in ayağında küçük bir kırık olduğunu açıkladı. Başarır, bu nedenle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'deki konuşması ve yapılan törene katılamadığını söyledi.

YARINDAN SONRA YÜRÜYÜŞLERE BAŞLAYACAK

Özel'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Başarır, "Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel bugün burada olmayı çok istiyordu ama ayağında basit bir kırık oluştu. Yarından sonra büyük ihtimalle doktorların gözetiminde ortopedik bir yardımla yürüyebilecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Sabah konuyu söyleyecektik ama toplantı önemli olduğu için toplantıdan sonra açıklamayı doğru buldum" dedi.

Özel'in yarınki Can Atalay oturumuna katılıp katılmayacağı ise doktor kontrolünün ardından belli olacak.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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