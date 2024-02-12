Parti görevden aldı, tetikçi vurdu! İP ilçe başkanını zincir otel sahibi öldürtmek istemiş!

Antalya’nın Manavgat ilçesinde İyi Parti eski ilçe başkanı Hüseyin Ergen’e silahlı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İYİ Parti'nin görevden aldığı Hüseyin Ergen'nin azmettiricisinin zincir otel sahibi ünlü bir iş adamı olduğu öğrenildi.

HABER MERKEZİ İSTANBUL - Antalya’nın Manavgat ilçesinde İyi Parti eski ilçe başkanı Hüseyin Ergen’e silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Azmettiricinin zincir otel sahibi ünlü bir iş adamı olduğu belirlendi. Olay 1 Şubat günü meydana geldi. Hüseyin Ergen üç kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabanca tutukluk yapınca Ergen ölümden kurtuldu.

Yaralanan Ergen hastaneye kaldırıldı. Maddi anlaşma yaşanınca tetikçilerden biri itirafçı oldu. İyi Partili Ergen’in 78 yaşındaki iş adamının 39 yaşındaki eşi hakkında “Adamın parası için evlendi” dediği için öldürülmek istendiği iddia edildi.Tutuklanan tetikçilerden Ahmet Ç. (41) kendisini iş adamı Yahya K’nın azmettirdiğini söyledi.

Ahmet Ç. jandarmadaki ifadesinde şunları anlattı:

"Yahya K. ile 2019 yılından beri tanışırız. Otelinde kalmışlığım vardır. Beni Lara Hill’deki villasına çağırdı. İki arkadaşımla birlikte 17 Aralık 2023 günü adresine gittim. Hüseyin Ergen’in, sosyal medyada eşi Ayşen K’nın namusuna ve şerefine yönelik paylaşım yaptığını bu yüzden öldürülmesi gerektiğini söyledi. Ergen’in İyi Parti İlçe Başkanı olduğundan konunun siyasi tarafa çekilebileceğini ifade ettim. Kendisi bana Ergen’i görevden aldırabileceğini söyledi. 31 Aralık günü beni tekrar arayarak ‘Hüseyin Ergen’i görevden ayırdık, gel görüşelim’ dedi. 2 Ocak günü adrese gittim. Ofisinde yüz yüze görüştük. Evin krokisini attı. 50 bin lira verdi. Bunun 20 bin lirasını Selahattin O’ya verdim. Selahattin ‘Bu işi olmuş bil’ dedi. Ergen’in üç çocuğu olduğunu, öldürülmesinin vicdanen rahatsız edeceğini, bu yüzden ayaklarından vurulmasını istedim. Yahya K. ‘İşiniz bitmedi mi, Ayşen beni sıkıştırıyor’ diye sordu. Olayı tamamladık, görüntüleri kendisine izlettim. Hüseyin Ergen isimli şahsı tanımam. Azmettirici Yahya K’dan 20 milyon lira istedim. 10 milyon liraya düştüm. Önden 450 bin lira ödemesi için anlaştık. Bunun 350 bin lirasını Selahattin’e verdim. Sonra 5 milyon liraya indirdim. İstediğimiz parayı vermemesi üzerine itiraf etmeye karar verdim."

31 Aralık günü Antalya İl Başkanlığı tarafından görevden alınan Hüseyin Ergen “Biz bu kurtlar sofrasında kendimizi yedirmeyiz. Buradayız, dimdik ayakta ve Meral Akşener’le omuz omuza yürüyoruz. Üç kuruşa yaşlı koca bulan kadın utan. Kendinden kişiliksiz Manavgat sana hava yok. Nefes yok. Eğreti gelin arşiviyle iş yapmak, boynumuzun borcu. Bu saatten sonra kim deli, göreceğiz Hürrem Sultan” paylaşımını yapmıştı.

Ayşen K. geçtiğimiz genel seçimde İyi Parti’den milletvekili adayı yapılmıştı.