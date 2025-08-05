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Pegasus Havayolları uçuş sırasında powerbank kullanımını yasakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Pegasus Havayolları uçuş sırasında powerbank kullanımını yasakladı
Pegasus Havayolları, Uçuş, Yasak, Güvenlik, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Pegasus Havayolları, taşınabilir şarj cihazlarının (powerbank) uçuşta kullanılmasının yasakladı.

İstanbul-Seul seferini Asiana Havayolları'na uçak Kazakistan Hava Sahası'nda seyir halindeyken bir yolcunun taşınabilir şarj cihazlarının (powerbank) koltuk arasına düşmesi nedeniyle uçak İstanbul Havalimanı'na geri dönmüştü.

BAKANLIK TAVSİYE ETMİŞTİ

Olayın ardından açıklama yapan Bakan Uraloğlu, daha önce Güney Kore'de bir uçakta powerbank patlaması sonucu yangın çıktığını aktararak "Benzer bir riskin ülkemizde yaşanmaması adına Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla hava yolu işletmelerimize taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduk" açıklamasında bulunmuştu.

UÇUŞ SIRASINDA POWERBANK KULLANILAMAYACAK

Bunun üzerine Pegasus Havayolları, powerbank kullanımını yasak getirdi. Yasak kapsamında yolcular beraberinde getirdikleri taşınabilir şarj cihazlarını uçuş sırasında kullanamayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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