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PKK'nın Rusya'daki faaliyetlerini yürüten terörist, Erzurum'da yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
PKK&#039;nın Rusya&#039;daki faaliyetlerini yürüten terörist, Erzurum&#039;da yakalandı
Mi̇t, Terörle Mücadele, Pkk/Kck, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Erzurum’un Aşkale ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın Rusya'daki faaliyetlerinde yer alan Rus uyruklu üyesi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerini deşifre edip engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ekipler, bu kapsamda terör örgütü PKK/KCK'nın Rusya'daki yapılanmalarında faaliyet yürüttüğünü tespit ettiği Rus uyruklu N.O.P'yi Aşkale ilçesinde düzenledikleri operasyonla saklandığı ikamette yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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