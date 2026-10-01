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Polisten kaçıp kaza yaptı! Sürücü, spiker Deniz Türkeri çıktı

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Polisten kaçıp kaza yaptı! Sürücü, spiker Deniz Türkeri çıktı
Başlık ResmiPolisten kaçıp kaza yaptı! Sürücü, spiker Deniz Türkeri çıktı

İstanbul'da polisin ‘dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, Şişli'de park halindeki araçlara çarptı. Gözaltına alınan sürücünün Sözcü TV'de program yapan Deniz Türkeri olduğu ortaya çıktı. Genç kadının alkollü olduğu öne sürüldü.

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Dün saat 23.45 sıralarında Şişli Muradiye Mahallesi'nde iddiaya göre, Sözcü TV'de program yapan Deniz Türkeri, Beşiktaş'ta denetim yapan polis ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçmaya başladı.

ARAÇLARA ÇARPTI

Polis ekiplerinin takibe aldığı sürücü, Şişli Muradiye Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araçlara çarptı. Kaza sonrası polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Türkeri'nin alkollü olduğu iddia edildi.

Polisten kaçıp kaza yaptı! Sürücü, spiker Deniz Türkeri çıktı
Başlık ResmiPolisten kaçıp kaza yaptı! Sürücü, spiker Deniz Türkeri çıktı

GÖZALTINDA

Gözaltına alınan Türkeri, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan, Türkeri'nin park halindeki araçlara çarptığı kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Polisten kaçıp kaza yaptı! Sürücü, spiker Deniz Türkeri çıktı
Başlık ResmiPolisten kaçıp kaza yaptı! Sürücü, spiker Deniz Türkeri çıktı

Görüntülerde, otomobilin park halindeki araçlara çarptığı anlar yer aldı.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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