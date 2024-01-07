Prof. Dr. Naci Görür'den Ege Denizi'ndeki depreme ilişkin 'İlginç' yorumu

7.14 km derinliğinde, 4.0 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Depreme ilişkin Prof. Dr. Naci Görür’den tedirgin eden bir açıklama geldi.

Prof. Dr. Naci Görür açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

YERİ İLGİNÇ

"Arkadaşlar, dün gece Ege Denizi’nde 4,0 deprem oldu. Depremin yeri ilginç. Deprem Kuzey Marmara Çukurluğunda, yani KAF’ın kuzey kolu üzerinde oldu. Bu kol Yunanistan’a kadar devam ediyor (Bknz. Harita), sevgiyle"