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Prof. Dr. Naci Görür'den Ege Denizi'ndeki depreme ilişkin 'İlginç' yorumu
Prof. Dr. Naci Görür, Ege Denizi'nde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremi yorumladı. Görür, "Depremin yeri ilginç" ifadelerini kullandı.
Dün saat 00.52 sıralarında Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin
7.14 km derinliğinde, 4.0 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Depreme ilişkin Prof. Dr. Naci Görür’den tedirgin eden bir açıklama geldi.
Prof. Dr. Naci Görür açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
YERİ İLGİNÇ
"Arkadaşlar, dün gece Ege Denizi’nde 4,0 deprem oldu. Depremin yeri ilginç. Deprem Kuzey Marmara Çukurluğunda, yani KAF’ın kuzey kolu üzerinde oldu. Bu kol Yunanistan’a kadar devam ediyor (Bknz. Harita), sevgiyle"
Düzenleyen: Ahmet Polat - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi