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    Prof. Dr. Naci Görür'den Ege Denizi'ndeki depreme ilişkin 'İlginç' yorumu

    Prof. Dr. Naci Görür, Ege Denizi'nde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremi yorumladı. Görür, "Depremin yeri ilginç" ifadelerini kullandı.

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    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi
    Dün saat 00.52 sıralarında Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 
    7.14 km derinliğinde, 4.0 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Depreme ilişkin Prof. Dr. Naci Görür’den tedirgin eden bir açıklama geldi.
     
    Prof. Dr. Naci Görür açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    YERİ İLGİNÇ

    "Arkadaşlar, dün gece Ege Denizi’nde 4,0 deprem oldu. Depremin yeri ilginç. Deprem Kuzey Marmara Çukurluğunda, yani KAF’ın kuzey kolu üzerinde oldu. Bu kol Yunanistan’a kadar devam ediyor (Bknz. Harita), sevgiyle"
    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Depremİzmir
    Haberler > Gündem > Prof. Dr. Naci Görür'den Ege Denizi'ndeki depreme ilişkin 'İlginç' yorumu
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