Rakibine yenilen boğa, sahibini hastanelik etti

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 16 Temmuz 2024 11:14 - Güncelleme: 16 Temmuz 2024 11:21 - Güncelleme:

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Muğla'da bu yıl 10.'su düzenlenen boğa güreşi festivalinde korkunç bir olay yaşandı. Güreşlerde rakibine yenilen bir boğa öfkesini sahibinden çıkardı. Saldırıya uğrayan şahıs hastanelik oldu.