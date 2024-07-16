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Rakibine yenilen boğa, sahibini hastanelik etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Rakibine yenilen boğa, sahibini hastanelik etti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'da bu yıl 10.'su düzenlenen boğa güreşi festivalinde korkunç bir olay yaşandı. Güreşlerde rakibine yenilen bir boğa öfkesini sahibinden çıkardı. Saldırıya uğrayan şahıs hastanelik oldu.

Ege Bölgesi'nin en önemli Yörük geleneklerinden biri olan ve Muğla yöresinde asırlardır sürdürülen boğa güreşi şenlikleri Menteşe ilçesine bağlı kırsal Algı Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

YENİLEN BOĞA SALDIRGANLAŞTI

Güreşlere Milas'tan katılan Ozan Kubilay ile Menteşe'den Feriştah Korkmaz'ın boğası başaltı güreşlerinde arenada buluştu. Oldukça çekişmeli ve kıran kırana geçen güreşlerde rakibine yenilen Ozan Kubilay'ın boğası güreşi bıraktıktan sonra adeta çıldırdı.

SAHİBİNİ HASTANELİK ETTİ

Pehlivan boğa yenilginin öfkesini çıkarırcasına sahibi Kubilay'ı süstü. Boğanın süsmesiyle yere yığılan Ozan Kubilay'a ilk müdahaleyi sahadaki görevliler ve arkadaşları yaptı. Boğa sahibi ambulansla hastaneye kaldırılırken, boğa da kölesteye alındı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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