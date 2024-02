Ramazan öncesi fiyatlara yakın markaj!

Ticaret Bakanlığı ekipleri, yaklaşan ramazan ayı öncesince aralarında Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’nın da bulunduğu 10 ildeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi. Ramazan öncesi kırmızı et sektörüne yönelik şikâyetlerde artış görüldüğünü belirten Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle de “En ufak bir suistimali tespitimiz hâlinde şirketlere cirolarının yüzde 10’una kadar para cezasını vermekten çekinmeyeceğiz” dedi.

Düzenli olarak market denetimlerini sürdüren Ticaret Bakanlığı, yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla bu denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda Bakanlık ekiplerince Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Bursa, Antalya, Konya, İzmir, Kocaeli ve Kayseri’deki marketlerde eş zamanlı fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı. Ekipler, özellikle temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri inceledi. Denetimlerde, ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatı gibi bilgilere bakıldı. Meyve ve sebze reyonunda da ürünlerin menşei ve geliş fiyat bilgisi Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol edildi.

Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan “Etiketlerde, malın birim fiyatı, satış fiyatı ve üretildiği yer gibi unsurların olup olmadığına, ayrıca ürünün raf ve kasa fiyatının uyumuna bakıyoruz. Ayrıca fahiş fiyat artışları ile ilgili denetimlerimiz de var” dedi. İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe de vatandaşların alışveriş yaparken etiket üzerindeki fiyat değişim tarihine bakmasını tavsiye ederek, herhangi bir olumsuz durumla karşılaşanların e-Devlet ve ‘Alo 175 Tüketici Danışma Hattı’ üzerinden kendilerine şikâyette bulunabileceklerini bildirdi.

Temel tüketim ürünlerindeki ramazan fırsatçılığını günlerdir gündeme getiriyoruz.

ET 'REKABET'İN RADARINDA

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, son birkaç yılda Kuruma iletilen şikâyetler ve resen başlattıkları incelemeler sonucunda, kırmızı et sektöründeki fiyat artışlarını mercek altına aldıklarına dikkati çekerek “Bu incelemeler kapsamında 2023’te yapılan bir soruşturmada, piyasanın en büyük üreticilerinden birine, rekabete aykırı eylemleri gerekçesiyle yaklaşık 73 milyon lira idari para cezası verildi” dedi.

Kurum tarafından sektörün tüm yönleriyle derinlemesine ele alındığı bir sektör incelemesi yürütüldüğünü belirten Küle, şunları kaydetti: Ramazan ayının yaklaştığı bu günlerde kırmızı et fiyatları yine gündemin öncelikli konularından biri hâline gelmiştir. Buna paralel olarak konu hakkında kurumumuza intikal eden şikâyetlerde de bir artış görülmektedir. Bu noktada hiç kuşkusuz ki Rekabet Kurumu, vatandaşlarımızın uygun fiyatlarla et ve et ürünlerine ulaşabilmesi amacıyla üzerine düşeni yapacaktır. Sektörde faaliyet gösteren firmaları uyarmak istiyorum. En ufak bir suistimali tespitimiz hâlinde soruşturma açmak ve bu hataya düşen şirketlere cirolarının yüzde 10’una kadar öngörülen en ağır para cezasını vermekten çekinmeyeceğiz. Suni fiyat artışlarına müsamaha göstermeyecek, buna niyet eden teşebbüsler hakkında en ağır yaptırımları uygulayacağız.

KİRA GİBİ GIDADA DA TAVAN FİYAT OLSUN

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, gıdada ramazan ayı öncesinde fiyat artışlarının hızlandığını ifade ederek, tavan fiyat uygulaması getirilmesini istedi. Yazgan “Hükûmetimizin fahiş kira artışlarına getirdiği sınırın benzerini gıda ve tüketim malzemelerine de getirmesini istiyoruz. Milletimiz fırsatçıların inisiyatifine bırakılmamalı” dedi.