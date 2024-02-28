Piyanist İklim Tamkan’dan şiddet itirafı: Fırat Tanış hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı

Piyanist İklim Tamkan, 5 ay önce ayrıldığı oyuncu Fırat Tanış hakkında uğradığı ağır psikolojik şiddet nedeniyle uzaklaştırma kararı çıkarttırdığını açıkladı. Yaşadıklarını sosyal medyada yaptığı paylaşımla dile getiren Tamkan, “Maruz kaldığım şiddet sarmalı bana, aileme ve yakın çevreme şu ana dek hiç karşılaşmadığımız, tanık olmadığımız tarifi ve tahmini mümkün olmayan hisler yaşatmış ve bizde derin yaralar açmıştır” dedi.

‘Geniş Aile’ , ‘İstanbullu Gelin’ , ‘Adım Farah’ gibi dizilerde rol alan Fırat Tanış, 8 yıllık eşinden 2022 yılında boşanmıştı. Oyuncu daha sonra piyanist İklim Tamkan ile bir birlikteliğe başladı. Eylül ayında ayrılan çiftten Tamkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme oturdu. Piyanist İklim Tamkan, Fırat Tanış tarafından ağır psikolojik şiddete uğradığını açıkladı ve oyuncu hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını duyurdu.

“MARUZ KALDIĞIM ŞİDDET DERİN YARALAR AÇTI”

İklim Tamkan, X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada maruz kaldığı şiddetin hem kendisinde hem de yakın çevresinde derin yaralar açtığını belirtti. Açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı:

“Eylül ayı sonunda beraberliğimi sonlandırdığım Nuri Fırat TANIŞ’ın ayrılık sonrasında beni, ailemi ve yakınlarımı içine çektiği süregelen ağır psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takip sarmalına karşı uzaklaştırma kararı almış bulunuyorum. Yaşadığım bu tecrübe benim için 'yanlış bir seçimdi' deyip geçemeyeceğim kadar yıpratıcı ve ürkütücü, sürreal bir hikayeye dönüşmüştür. Maruz kaldığım şiddet sarmalı bana, aileme ve yakın çevreme şu ana dek hiç karşılaşmadığımız, tanık olmadığımız tarifi ve tahmini mümkün olmayan hisler yaşatmış ve bizde derin yaralar açmıştır.”

“ŞİDDET ZİNCİRİNİ KIRMAYI SORUMLULUK OLARAK GÖRÜYORUM”

“Daima her türlü canlıya sevgi ve saygıyla yaklaşmayı ilke edinmiş biri olarak böylesi bir durumda toplumsal, ahlaki ve vicdani sorumluluk taşıdığımın farkındayım. İnandığım değerler, öz saygım ve öngörülerim bu kişinin bir şiddet faili olduğu bilgisini hemcinslerimle ve kamuoyu ile paylaşma zorunluluğunu doğurdu. Bu şiddet zincirini kırmayı bir sorumluluk olarak görüyorum ve bu zincirin sessiz bir halkası olmayı reddediyorum.”

“KİŞİLİK HAKLARIMA AÇIKÇA SALDIRI”

“Uzaklaştırma kararının, gördüğüm şiddet sonrasında bozulan ruh ve beden sağlığıma tekrar kavuşma sürecinde önemli bir rol oynayacağına inanıyorum. Şahsın beni maruz bırakmış olduğu eylemler kişilik haklarıma açıkça bir saldırıdır ve Türk Ceza Kanunu kapsamında birden fazla suçun konusunu oluşturabilecek niteliktedir. İçinde yaşadığımız toplumun her hücresine nüfuz etmiş erkek egemen zihniyetin davranış kalıplarına ve yargılarına boyun eğmeyi reddediyorum.”

“HİÇ KORKMUYORUM”

“Yaşadığım bu korkunç sürecin bende meydana getirmiş olduğu tahribatı tümüyle onarabilecek hiçbir merci olduğunu düşünmüyorum. Özetle, bu eylem epeydir gölgede kalmış bir gerçeğin günyüzüne çıkarılmasından ibarettir. Maruz kaldığım psikolojik şiddet, tehdit ve ısrarlı takip sarmalı fail tarafından sonlandırılmadığı takdirde eken biçecektir, eden bulacaktır. Çünkü hiç korkmuyorum.”