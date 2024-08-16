Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Reklam çekimi için peribacalarına pamuk tıkadılar! Bakanlıktan rekor ceza

Reklam çekimi için peribacalarına pamuk tıkadılar! Bakanlıktan rekor ceza

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Reklam çekimi için peribacalarına pamuk tıkadılar! Bakanlıktan rekor ceza

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Nevşehir Avanos'ta bir giyim firmasının reklam çekimleri için peri bacalarına kimyasallarla pamuk yapıştırması büyük tepkilere neden olmuştu. Bakanlık şartlara uymayan firma hakkında suç duyurusunda bulunurken 1.9 milyon lira ceza kesti.

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin kasabası Güllüdere mevkinde bulunan ve 'Manastırlar Vadisi' olarak da bilinen Yarıkkaya'da bir giyim firması reklam çekimleri için peribacalarına kimyasallarla pamuk yapıştırmıştı.

Reklam çekimi için peribacalarına pamuk tıkadılar! Bakanlıktan rekor ceza - 1. Resim

PERCİBACALARI TEMİZLENİYOR

Edinilen bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı giyim firmasına 1.9 milyon lira ceza kesti. Bakanlık, sadece fotoğraf çekimlerine izin verilen giyim firmasına şartlara uymadığı gerekçesiyle de suç duyurusunda bulundu. Öte yandan, pamuk yapıştırılan yerlerde temizlik çalışması devam ediliyor.

Reklam çekimi için peribacalarına pamuk tıkadılar! Bakanlıktan rekor ceza - 2. Resim

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Katil İsrail'den 'boşaltın saldıracağız' açıklaması! El-Mevasi'ye 1 milyon Filistinli sıkıştırılmıştıMehmet Ali Erbil programda gözyaşlarına boğuldu! Sebebi dikkat çekti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Katil İsrail'den 'boşaltın saldıracağız' açıklaması! El-Mevasi'ye 1 milyon Filistinli sıkıştırılmıştı - GündemBir milyon Filistinli sıkıştırılmıştı!AK Parti'den AYM'nin Can Atalay kararına tepki: Anayasaya aykırı işlem tesis etti - GündemAK Parti'den AYM'nin Can Atalay kararına tepkiBaşıboş sokak köpeğinin ısırdığı turist İBB'ye dava açtı - GündemBaşıboş sokak köpeğinin ısırdığı turist İBB'ye dava açtıDSÖ'den dünyaya maymun çiçeği virüsü çağrısı - GündemDSÖ'den dünyaya maymun çiçeği virüsü çağrısıVan’da aşiret düğünü: Gelin ve damat takı içinde yüzdü! Paraları sayanlar resmen yoruldu - GündemAşiret düğününde takı şovBakıcı şiddetiyle gündem olmuştu! Avni Kılıçaslan hayatını kaybetti - GündemAvni dede, bakıcı şiddeti kurbanı
Sonraki Haber Yükleniyor...