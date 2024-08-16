Reklam çekimi için peribacalarına pamuk tıkadılar! Bakanlıktan rekor ceza

Nevşehir Avanos'ta bir giyim firmasının reklam çekimleri için peri bacalarına kimyasallarla pamuk yapıştırması büyük tepkilere neden olmuştu. Bakanlık şartlara uymayan firma hakkında suç duyurusunda bulunurken 1.9 milyon lira ceza kesti.

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Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin kasabası Güllüdere mevkinde bulunan ve 'Manastırlar Vadisi' olarak da bilinen Yarıkkaya'da bir giyim firması reklam çekimleri için peribacalarına kimyasallarla pamuk yapıştırmıştı.

PERCİBACALARI TEMİZLENİYOR

Edinilen bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı giyim firmasına 1.9 milyon lira ceza kesti. Bakanlık, sadece fotoğraf çekimlerine izin verilen giyim firmasına şartlara uymadığı gerekçesiyle de suç duyurusunda bulundu. Öte yandan, pamuk yapıştırılan yerlerde temizlik çalışması devam ediliyor.