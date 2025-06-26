Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Resmi Gazete'de yayımlandı! Bebek mamalarının içeriğinde düzenleme yapıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bebek mamalarının içeriğinde düzenleme yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Resmi Gazete&#039;de yayımlandı! Bebek mamalarının içeriğinde düzenleme yapıldı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bebeklere yönelik gıda ve devam formüllerinin üretimine inek sütü kaynaklı peynir altı suyunun işlenmesiyle elde edilen bir protein hidrolizatı daha dahil edildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri ve Devam Formülleri Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre bebek ve devam formülleri, inek sütü veya keçi sütü proteinleri ve soya proteini izolatlarından üretilebiliyor. Ayrıca, protein kaynağı olarak belirli gerekliliklere sahip protein hidrolizatlarına da izin veriliyor.

BİR PROTEİN HİDROLİZATI DAHA EKLENDİ

Yapılan değişiklikle inek sütü kaynaklı peynir altı suyunun işlenmesiyle elde edilen bir protein hidrolizatı daha eklendi.

Düzenlemeyle protein kaynağı olarak kullanılacak en az yüzde 70 protein içeren, yüzde 100 tatlı peynir altı suyu proteini konsantresinden oluşan, inek sütünden elde edilen peynir altı suyu proteinin, üretimi ve içeriğine ilişkin kriterler belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Suç makinesi adamı 'pazar' merakı yakalattı!Kenya'da protestolar yeniden patlak verdi! Bilanço ağırlaşıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Denizlili çiftçiler 1 yıldır kabusu yaşıyor: Bunu kim kullanırsa başı yanıyor! "Tarlamız boş, korkuyoruz" - Gündem"Kim kullanırsa başı yanıyor! Korkuyoruz"Özel'den, Kılıçdaroğlu'nun restine çok sert cevap: Kayyıma da butlana da partiyi bırakmayız! - Gündem"Kayyıma da butlana da partiyi bırakmayız!"Kazancı Holding'de milyarder kardeşlerin kavgası! Kendini binaya kilitledi, Erdoğan'dan yardım istedi - GündemKendini binaya kilitledi, Erdoğan'dan yardım istedi!İzmir'de FETÖ operasyonu: 20 gözaltı, aralarında polisler de var - Gündemİzmir'de FETÖ operasyonu: 20 gözaltı, polisler de varİstanbul Valiliği duyurdu: Yüksek sesle müzik dinleyene ceza geliyor - GündemVatandaş şikayet yağdırdı, Valilik harekete geçtiDün başlamıştı! İzmir'deki orman yangını kontrol altında - GündemDün başlamıştı! İzmir'deki orman yangını kontrol altında
Sonraki Haber Yükleniyor...