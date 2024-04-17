'Restoranda asker üniformasıyla servis'e 3 gözaltı

Restoranda asker üniformasıyla servis yapıldığına dair görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. 3 kişinin gözaltına alındığını belirtildiği açıklamada, yabancı uyruklu çalışanlar hakkında sınır dışı işlemi başlatıldığı ve restoranın turizm işletme belgesinin iptal edildiği aktarıdı.

İstanbul Valiliği, sosyal medyada paylaşılan "restoranda asker üniformasıyla servis" görüntülerine ilişkin açıklama yaptı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Valilikten yapılan açıklamada, 16 Nisan'da sosyal medya platformlarında paylaşılan ve "İstanbul'da yabancı bir şahsa ait lüks restoranda şov yapmak için asker üniformasını giyip servis yapmışlar" ifadeleriyle yayınlanan görüntüler üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.

Yapılan çalışma sonucunda söz konusu işletmenin Beyoğlu ilçesi Hüseyinağa Mahallesi'nde faaliyet gösterdiği ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı A.K'ye ait olduğunun belirlendiği kaydedilen açıklamada, videoda yer alan kişinin işletmede çalışan yabancı uyruklu Y.J. olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"⁠Olayla ilgili işletme sahibi A.K, işletme mesul müdürü A.G. ile görüntülerde üniforma ile servis yapan işletme çalışanı Y.J. olmak üzere 3 kişi gözaltına alınmıştır. Şahıslarla ilgili 'Türk milletini, cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan adli işlem başlatılmıştır. Çalışmaların devamında, işletme içerisinde oturum izinleri olmadığı belirlenen ve sigortasız olarak çalıştıkları tespit edilen M.I, A.R, H.M.Y.A. isimli yabancı uyruklu şahıslar muhafaza altına alınmış ve sınır dışı işlemleri başlatılmıştır. Ayrıca olayın meydana geldiği iş yerinin turizm işletme belgesi iptal edilmiştir."