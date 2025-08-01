Rıza Akpolat'ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal'ın ifadesi ortaya çıktı: Lüks villa, 678 bin euro... Hepsine aynı açıklama!

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, dün yeni bir gelişme yaşanmış eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal, şüpheli sıfatıyla ifade vermişti.

Kangal, Rıza Akpolat’ın eşi Yeşim Akpolat’ın kardeşi olduğunu, eşi Burak Kangal’ın ise özel sektörde üst düzey yönetici olarak çalıştığını belirtti.

EŞİM İSTEDİ, BOZDURDUM

EKOL TV'nin haberine göre, Kangal, 23 Aralık 2024’te Şişli’de bulunan bir döviz bürosunda 678 bin Euro bozdurduğunu kabul ederek, bu işlemin eşinin talebiyle yapıldığını ve paraların villa alımı için kullanıldığını söyledi. Eşi Burak Kangal’ın 25 milyon TL değerindeki villayı beğendiğini, Çağdaş Yıldız aracılığıyla 5 milyon dolar karşılığında satın aldıklarını, ödemelerin bir kısmının da elden yapıldığını ifade etti.

YURT DIŞINDAN ÇANTA GETİRİP SATIYOR

İfadesinde ticari faaliyetlerinden de bahseden Kangal, yurt dışında zor bulunan çantaları Türkiye’de sattığını ve bu işten gelir elde ettiğini söyledi.

Kazancının bir kısmını yastık altında biriktirdiğini de dile getirdi.

TATİL VE KİRA ÖDEMELERİ

Kangal, ifadesinde Bodrum My Gallery isimli otelde yapılan konaklama ücretinin bu paralarla ödendiğini, ayrıca İstanbul’daki kiralarının da aynı kaynaktan karşılandığını öne sürdü.

07 Temmuz 2022’de annesi ve çocuklarıyla Bodrum’da kaldıklarını, tatil masraflarının Sibel Yankılıç tarafından ödendiğini söyledi.

Ayrıca 4 Nisan 2022’de İstanbul Adnan Menderes Havalimanı’ndan Erzincan’a gidiş, 25 Temmuz 2024’te ise Kayseri Havalimanı’ndan dönüş uçuşlarının da bu paralarla karşılandığını anlattı.

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HER SORUYA CEVAP: BİLMİYORUM

Tüm bu ödemelerin kaynağı hakkında bilgisinin olmadığını ifade eden Kangal, “Bu süreçle ben ilgilenmedim, paraların nereden geldiğini bilmiyorum” dedi. Kardeşi Kazım Gökhan Yankılıç’ın Etiler’de aldığı evi bilmediğini, babasından kalan miras ve yatırımlardan kazanç elde ederek almış olabileceğini söyledi.

Kardeşi Yeşim’in Beykoz Mesa Orman 2’deki evi ne kadara aldığını ve ödeme detaylarını bilmediğini, ayrıca kullandığı araç hakkında da bilgisi olmadığını söyledi.

"LÜKS HAYATIMI EŞİM SAĞLIYOR"

Avukatı Kübra Doğan aracılığıyla savunma yapan Kangal, hesabına giren paraların tümünün yasal olduğunu, lüks hayat standartlarının ise eşi tarafından sağlandığını öne sürdü. Kangal, “Çocuklarımla ilgilendim, eşimin işlerine müdahil olmadım” diyerek serbest bırakıldı.