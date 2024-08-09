Roblox zehirlerken kazanıyordu! Erişim engeline uzmanlardan destek

Türkiye’de çocuklar üzerinden her yıl 200 milyon dolar kazanıp, onlara zarar veren Roblox’a erişim engeli getirilmesine uzmanlar destek verdi. Bilişim uzmanı Orhan Toker “Devletin, çocuğu koruyacak bir tedbir almak için devreye girmesi lazımdı” dedi.

ESMA ALTIN'IN HABERİ / ANKARA - “Roblox” oyun platformunun, çocukların istismarına yol açacak içerikler barındırması nedeniyle mahkeme kararınca kapatılmasını, uzmanlar gazetemize değerlendirdi.

Bilişim uzmanı Orhan Toker, oyunun ilk başlarda çocuklar için kendi oyunlarını tasarlayabildikleri ve yaşıtları ile iletişim kurabildikleri bir platform iken, özellikle pandemiden sonra zararlı içerikler barındıran bir uygulamaya dönüştüğünü söyledi.

Toker “Ne yazık ki çocuklara yönelik cinsel istismar vakaları artmaya başladı. Pedofili devreye girdi ve bu konuda oyunlar geliştirmeye başladılar. Oyun içerisinde eşcinsellik de dâhil cinsel içerikli partiler düzenlediler ve çocukları, bu partilere davet ettiler. Çocukların akranı gibi gözüken yetişkinler, onları sanal olarak ya da kendi evlerine davet etmeye başladı. Sonuç olarak Roblox, çocukların kendi başlarına oyun oynayabileceği bir platform olmaktan çıkmıştı” dedi.

GÖSTERİLEN TEPKİ BAĞIMLILIKTAN

Oyunun sohbet kısmında ise, çocukların aile ilişkileriyle ilgili problemlerini kullanarak onları kendilerine bağımlı hâle getirdiklerini anlatan Toker, kararın ardından çocuklar tarafından sosyal medyadan çok fazla tepki geldiğini belirterek “Çocukların gösterdiği aşırı tepki, aslında bağımlı oldukları bir maddeden yoksunluk belirtisi. Roblox bana göre en az 13 yaşından önce oynanmamalı. Ancak 4-5 yaşındaki çocukların da kapatma kararından dolayı isyan ettiğini gördük” diye konuştu.

Alınan kapatma kararının özgürlük kısıtlaması olarak algılanmaması gerektiğini vurgulayan Toker “Bu, bir şirket aslında. Türkiye’de her yıl çocuklar üzerinden 200 milyon dolar kazanıyor ve çocuklara zarar veriyor. Siz o şirkete bunu yapma dediğiniz hâlde, yapmaya devam ediyor. Bu bir özgürlük kısıtlaması değil. Burada devletin, çocuğu koruyacak bir tedbir almak için devreye girmesi lazımdı” şeklinde konuştu.

DEPRESYONU ARTIRIYORDU

Çocuk ve ergen psikiyatristi Doç. Dr. Hakan Öğütlü de hastalarından oyun içinde kaygı, korku gibi içerikli oyunların arttığı ve bundan etkilendiklerine yönelik şikâyetlerin geldiğini anlattı. Alınan kararın çocukların hem ruh hem de beden sağlığı açısından gerekli olduğunun altını çizen Öğütlü “Çünkü özellikle cinsel içeriklere erken yaşta maruz kalma çocuklar üzerinde ciddi olumsuz sonuçlara yol açıyor. Çocuklarda ister istemez duygusal ve psikolojik çökkünlük hissi oluşuyor. Oyunda tanımadıkları kişilerle iletişime geçiyorlar ve zorbalığa uğruyorlar. Bu ve benzeri durumlar çocuklarda, depresyon ve kaygı bozukluğuna yol açıyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, çocuklara zarar veren Roblox’a erişim engelline CHP’li bazı isimlerin tepki göstermesi dikkat çekti.