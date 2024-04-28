Sağanak yağış ve şiddetli rüzgar yarın da Ankara’da etkili olacak

Her şey 5 dakika içinde oldu... Ankara'da sağanak yerini doluya bıraktı

Her şey 5 dakika içinde oldu... Ankara'da sağanak yerini doluya bıraktı

Ankara'da yarın etkili olması beklenen sağanak yağışlar ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle Ankara Valiliği tarafından uyarılar yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 29 Nisan 2024 Pazartesi günü Ankara'da gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Detaylar şu şekilde...

Ankara'da yarın beklenen şiddetli yağış ve rüzgar hakkında önemli uyarılar yapıldı. Ankara Valiliği, kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşları uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nin verilerine göre, 29 Nisan 2024 Pazartesi günü Ankara il genelinde gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

YARIN ANKARA'DA YAĞMUR VAR MI?

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan uyarıda, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. Bu doğrultuda, vatandaşların gerekli önlemleri alarak güvenli bir şekilde hareket etmeleri önem arz etmektedir.

Hava durumu uyarılarına göre, Ankara'nın yanı sıra çevre iller de benzer şartlardan etkilenecek. Çankırı, Karabük, Kastamonu ve Kırıkkale gibi illerde de gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu durumda vatandaşların dikkatli olması ve gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir.

METEOROLOJİ UYARIDA BULUNDU!

Özellikle trafikte seyahat edenlerin, ani su birikintilerine ve kaygan yollara dikkat etmeleri, mümkünse seyahat planlarını gözden geçirmeleri önemlidir. Ayrıca açık alanlarda bulunanlar, ani rüzgar ve fırtına nedeniyle oluşabilecek tehlikelere karşı tedbirli olmalıdır.

Ankara Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu uyarılar doğrultusunda, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına gerekli önlemleri alması büyük bir önem taşımaktadır. Herkesin sağlıklı ve güvenli bir şekilde günü tamamlaması temennisiyle, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması gerekmektedir.