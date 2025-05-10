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Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı! Yenidoğanlarda taburcu olma şartları değişiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı! Yenidoğanlarda taburcu olma şartları değişiyor
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından yenidoğan bebeklerin taburcu olma şartlarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılıyor. Yenidoğan bebeklerin hastaneden evlerine araba koltuğu ile gitme şartı için hazırlıklar başladı. İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı tarafından "Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Hasta Kabul ve Taburculuk Kriterleri Protokolü" hazırlandı.

Buna göre otomobili olan çiftler için yenidoğan servisinin çıkışında araba koltuğu şartı getiriliyor. Bebeğin araba koltuğuna nasıl oturtulacağını öğrenmeden bebekler taburcu edilmeyecek. 

Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı! Yenidoğanlarda taburcu olma şartları değişiyor - 1. Resim

YENİDOĞAN İÇİN ŞARTLAR NELER?

Star Haber'de yer alan habere göre araba koltuğu testinden geçmek için bilinmesi gereken başka kurallar da var.

Genellikle 36-37 haftalık civarında ve akut yaşamsal sorunları ortadan kalkmış olacak.

Yeterli kilo alımı olacak.

Topuk kanı ve rutin taramaları tamamlanacak ve vücut ısısı ayarlanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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