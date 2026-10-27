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Sağlıkta yeni dönem! Hastalar e-Nabız üzerinden rıza verebilecek

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Sağlıkta yeni dönem! Hastalar e-Nabız üzerinden rıza verebilecek
Başlık ResmiSağlıkta yeni dönem! Hastalar e-Nabız üzerinden rıza verebilecek "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Sağlık hizmetlerinde bilgilendirilmiş rıza uygulaması dijital ortama taşındı. Yeni yönetmelikle hastalar, tıbbi müdahaleler öncesinde rıza formlarını e-Nabız üzerinden inceleyip elektronik ortamda onay verebilecek.

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Sağlık hizmetlerinde tıbbi müdahaleler öncesinde alınan bilgilendirilmiş rızanın elektronik ortamda da verilmesini sağlayan yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle, kağıt üzerinde ve ıslak imzayla yürütülen rıza işlemleri elektronik ortamda da gerçekleştirilebilecek.

“Bilgilendirilmiş Rızanın Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Yönetmelik” kapsamında, büyük cerrahi ameliyatlar, girişimsel işlemler, anestezi ve sedasyon uygulamaları başta olmak üzere tıbbi müdahaleler öncesinde hastalardan bilgilendirilmiş rıza alınması zorunluluğu devam edecek.

Hastalar, müdahale öncesinde kendilerine sunulan rıza formlarını e-Nabız hesapları üzerinden inceleyerek elektronik ortamda onay verebilecek. İşlem sırasında hem hastanın hem de bilgilendirilmiş rıza sürecini yürüten sağlık meslek mensubunun kimlik doğrulaması yapılacak.

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CEP TELEFONUNA GÖNDERİLEN ŞİFREYLE RIZA VERİLEBİLECEK

Yönetmelik kapsamında vatandaşlar, doğrulanmış cep telefonlarına gönderilen tek kullanımlık şifreyle de rıza beyanında bulunabilecek.

Dijital sistemleri kullanmakta zorlanan veya sağlık durumu ya da engellilik nedeniyle desteğe ihtiyaç duyan kişiler, cep telefonlarına gönderilen doğrulama kodunu sağlık tesisindeki yetkili personele ileterek işlemlerini tamamlayabilecek. Kodun sağlık bilgi sistemine girilmesiyle rıza beyanı kayıt altına alınacak.

RIZA KAYITLARINA E-NABIZ'DAN ULAŞILABİLECEK

Elektronik ortamda alınan bilgilendirilmiş rıza formları, Sağlık Bakanlığının merkezi veri kayıt sistemine aktarılacak. Vatandaşlar, elektronik ortamda verdikleri rızalara ilişkin kayıtlara e-Nabız hesapları üzerinden erişebilecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte hastaların tıbbi müdahale öncesinde yeterli, anlaşılır ve zamanında bilgilendirilmesi ile kararlarını özgür iradeleriyle vermesi ilkeleri korunacak.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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