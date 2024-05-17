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Samsun'da ele geçirildi! Son kullanma tarihi değiştirilmiş 1,5 ton ketçap ve mayonez...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Samsun&#039;da ele geçirildi! Son kullanma tarihi değiştirilmiş 1,5 ton ketçap ve mayonez...

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da jandarma ekipleri 2 ayrı depoya yaptıkları operasyonunda sağlıksız ortamda depolanmış, tarihleri geçmiş ve son kullanma tarihleri değiştirilmiş 1,5 ton ketçap ve mayonez ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarata Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri İlkadım ilçesinde iki depoya operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda sağlık açısından uygun olmayan depoda piyasaya sürülmek üzere son kullanma tarihleri değiştirilmiş 1,5 ton ketçap ve mayonez ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan H.S. hakkında soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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