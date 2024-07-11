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Samsun'da evi sigara üretim fabrikasına çevirenlere operasyon

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Samsun, Kaçakçılık, Kom, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da gelen ihbar üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, 2 evde operasyon düzenledi. Sigara dolumu makineleri ve dolu ve boş makaronlar ele geçirildi.

Samsun'da polis tarafından 2 ayrı eve yapılan operasyonda sigara fabrikası gibi kompresörlü sigara dolumu makineleri ve dolu ve boş makaronlar ele geçirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sağlıksız ortamlarda yasadışı makaron sigara üretimi yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Samsun'da evi sigara üretim fabrikasına çevirenlere operasyon - 1. Resim

2 EVDE SERİ ÜRETİM SİSTEMİ KURMUŞLAR

KOM polisi, 2 şahsın İlkadım ve Atakum ilçelerinde apartman içerisindeki iki evde kurmuş oldukları seri üretim yapan elektrikli ve kompresörlü makinalar ile doldurulmuş makaron sigara üreterek tütüncü olarak bilinen işyerlerine toptan sattıkları tespit etti. Tespit edilen adreslerde şahıslar suçüstü yakalandı.

Samsun'da evi sigara üretim fabrikasına çevirenlere operasyon - 2. Resim

Evlerde yapılan aramalarda; 3 bin 200 adet doldurulmuş makaron sigara, 2 bin 600 adet bandrolsüz boş makaron, 2 adet elektrikli sigara sarma makinesi 2 adet kompresör, 1 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ele geçirilen tütün mamullerinden dolayı engel olunan kamu zararının yaklaşık 350 bin TL olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da evi sigara üretim fabrikasına çevirenlere operasyon - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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