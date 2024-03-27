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Haberler > Gündem > Şanlıurfa'da akıntıya kapılan 13 yaşındaki çocuk 6 gündür aranıyor

Şanlıurfa'da akıntıya kapılan 13 yaşındaki çocuk 6 gündür aranıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Şanlıurfa&#039;da akıntıya kapılan 13 yaşındaki çocuk 6 gündür aranıyor

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 22 Mart'ta, dereyi geçerken yükselen suya kapılıp kaybolan 13 yaşındaki Davut Kara'dan 6 gündür haber yok. Dalgıçlar su altında arama yaparken su yüzeyinde de derenin akış yönüne doğru arama çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Kırsal Yukarı Durmuş Mahallesi'nde, Cırcıp Deresi'nden karşıya geçerken yükselen suya kapılan 13 yaşındaki Davut Kara'nın bulunması için AFAD ekiplerince başlatılan arama çalışmaları olayın 6'ncı gününde de devam ediyor.

Bölgedeki vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda, dalgıçlar su altında arama yaparken su yüzeyinde de derenin akış yönüne doğru arama çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa'da akıntıya kapılan 13 yaşındaki çocuk 6 gündür aranıyor - 1. Resim

NE OLMUŞTU?

22 Mart'ta Cırcıp Deresi'nden karşıya geçmek istedikleri sırada suyun yükselmesi sonucu mahsur kalan Sadiye Kara (40), Emine Kara (30) ve Yasemin Çalışkan (18) vatandaşlarca kurtarılarak araçlarla Kızıltepe ve Ceylanpınar Devlet hastanelerine kaldırılmış, suya kapılan Davut Kara'nın bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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