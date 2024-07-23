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Şanlıurfa'da kaybolan kadının cesedi sulama kanalında bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Şanlıurfa&#039;da kaybolan kadının cesedi sulama kanalında bulundu
Şanlıurfa, Kadın Cinayeti, Dalgıç Polis, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'da hayvanları otlatmak için evden çıkan Rahime Demirağı'nın cansız bedeni sulama kanalında bulundu. Kadının suya düştüğü yerde çalışmalar devam ediyor. 

Korkunç olay Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Köprülük kırsalında meydana geldi. İddiaya göre hayvanları otlatmak için evden çıkan Rahime Demirağı (39) isimli kadından haber alamayan yakınları çevrede arama yaptı.

Yapılan aramada sulama kanalının kenarında kadına ait terlik ve baston bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden dalgıç polisler, kanalda arama yaparak kadının cansız bedenine ulaştı.

Şanlıurfa'da kaybolan kadının cesedi sulama kanalında bulundu - 1. Resim

Sudan çıkartılan ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kadının suya nasıl düştüğü ile ilgili araştırmalar devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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