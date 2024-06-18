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Haberler > Gündem > Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi! Vatandaş kendini gölgelik alanlara attı

Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi! Vatandaş kendini gölgelik alanlara attı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sıcak havanın etkili olduğu Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi.

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor.

Cadde ve sokakların sakin olduğu kentte araç ve insan trafiğinin azaldığı görülüyor.

Termometrelerin 48 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar serinlemek için yeşil ve gölgelik alanları tercih ediyor.

Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi! Vatandaş kendini gölgelik alanlara attı - 1. Resim

Kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistler ise sıcak havaya rağmen Balıklıgöl Yerleşkesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi! Vatandaş kendini gölgelik alanlara attı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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